Wolfgang Hohlbein: "Mit Karl May habe ich sozusagen das Lesen gelernt"

Wolfgang Hohlbein hat der Fantasy in Deutschland den Weg geebnet. Sein "Der Greif" kommt im Streaming groß raus. Über die Zusammenarbeit mit seiner Frau und berührende Begegnungen mit Fans.

Herr Hohlbein, ist es Ihnen schwergefallen, Ihr Baby in fremde Hände zu geben?



Wolfgang Hohlbein: Ich bin da sehr hin- und hergerissen. Auf der einen Seite habe ich schon genug Katastrophen auf der Leinwand und auf der Mattscheibe gesehen. Auf der anderen Seite freut es mich natürlich, dass andere Leute so begeistert sind, dass sie sagen: „Den Roman müssen wir jetzt unbedingt verfilmen!“ Es hat einen Grund, warum es so lange gedauert hat, bis dieses Projekt ins Rollen kam. Vor 20 Jahren, auch noch vor 10 Jahren, hätte ich gesagt: „In Deutschland, film- und fernsehtechnisch? Ne, lass mal.“ Das konnten sie von der Technik, aber auch von der Dramaturgie her einfach nicht. Ich glaube, jetzt gibt es einfach eine neue Generation sowohl von Drehbuchautoren als auch von Produzenten, Regisseuren und Schauspielern. Das sind die Leute, die mit meinen Büchern und dem Genre Fantastik aufgewachsen sind. Zu denen habe ich Zutrauen. Und bis jetzt bin ich nicht enttäuscht worden. Vor drei Jahren gab es mit „Die Wolf-Gäng“ den ersten Versuch. Das hat wunderbar funktioniert.

Hatten Sie großen Einfluss auf die Verfilmung?



Hohlbein: Nein. Im Vorfeld haben wir uns sehr abgetastet und mehr als nur geschnüffelt, sozusagen. Ich habe am Drehbuch nicht mitgearbeitet, aber ich kannte es. Ich konnte auch meinen Mist dazugeben. Ein paar Sachen sind auf meine Anregungen hin erweitert worden. Einen großen Einfluss musste ich auch gar nicht haben, weil ich, soweit das möglich ist, zufrieden bin. Eine hundertprozentig richtige Umsetzung gibt es halt nicht.

Sind Sie ein streng rational denkender Mensch oder steckt für Sie auch das wahre Leben voller Wunder und Mysterien?



Hohlbein: Auch da bin ich hin- und hergerissen. Thema Ufo. Ich würde wirklich gerne an Ufos glauben, aber es gelingt mir nicht. (lacht) Ich werde öfter gefragt, wie ich das trennen kann. Tatsächlich ist es so: Wenn ich abends – oder in meinem Fall morgens, weil ich Nachtarbeiter bin – das Manuskript zuklappe und den Stift weglege, bin ich wieder im Hier und Jetzt. Ich bin in dieser Hinsicht schon sehr rational. Ich hinterfrage viele Sachen. Es gibt viele Dinge, die ich nicht verstehe, zum Beispiel diese Prä-Astronautik, die in letzter Zeit wieder in Mode gekommen ist. Also die Frage, ob Aliens vor 10.000 Jahren hier waren und die Pyramiden gebaut haben. Ich möchte das ja gerne glauben, aber es gibt halt diesen rationalen Teil in mir, der immer wieder sagt: „Hm, überzeugt mich nicht.“

Glauben Sie, dass die derzeitige Weltlage den Wunsch nach Eskapismus durch Fantasy weiter beflügeln wird?



Hohlbein: Nein. Ich habe schon allein mit dem Begriff Eskapismus ein Problem. Das gab es schon immer. Schauen Sie mal genau auf die großen Werke der Weltliteratur. Was ist denn die „Ilias“? Das ist Fantasy! Das Alte Testament in weiten Strecken auch. Menschen haben eine unglaubliche Sehnsucht nach neuen Welten. Auf unserer Welt gibt es nun mal nicht mehr so viele weiße Flecken, die man erforschen kann oder zum Teil auch nicht erforschen möchte. In unserer Fantasie können wir aber immer noch neue Welten entdecken. Ein persönliches Beispiel von mir ist Karl May. Mit Karl May habe ich sozusagen das Lesen gelernt. Nicht das Buchstabieren, aber den Umgang mit Texten. Er war zu seiner Zeit ja nichts anderes als ich heute. Er hat Welten beschrieben, fremde Kulturen, fremde Bräuche, zum Teil auch fremde Lebewesen, die hier keiner kannte, die den Leuten in den 1890er Jahren genauso fremd waren wie uns Mittelerde oder der Marsmensch. Es wird heute stärker akzeptiert. Das ist, glaube ich, der Unterschied.

Wie haben Familie und Freunde reagiert, als Sie gesagt haben: „Ich schreibe jetzt Fantasy“?



Hohlbein: Da kamen öfters die Antworten: „Ist das was Unanständiges? Kann man damit Geld verdienen? Kann man davon leben?“ Jetzt ist das akzeptiert worden. Die Fantasy war immer schon da, wurde aber ein bisschen in die Schmuddelecke geschubst, selbst von den Buchhändlern. Das habe ich selbst ein paar Mal erlebt. Das ist jetzt vorbei. Fantasy hat sich ihren Platz in den Bücherregalen und in unseren Köpfen erobert. Hätten Sie vor 20 Jahren einen "Tatort" geschrieben, in dem der Kommissar den Fall löst, indem er im Koma liegt und die Lösung sozusagen „träumt“, hätte die ARD wahrscheinlich gesagt: „Geh weg mit dem Mist! Keiner will das sehen.“ Genau diesen Film habe ich vor vier oder fünf Jahren geschaut. Da sagt halt keiner mehr was. Das ist okay, das wurde akzeptiert.

Das Buch „Der Greif“ entstand in Zusammenarbeit mit Ihrer Frau Heike. Wie darf man sich die Zusammenarbeit vorstellen?



Hohlbein: Also nicht so, dass wir uns gegenseitig den Computer oder den Stift wegnehmen. Wir reden im Vorfeld ein bisschen über die Geschichte. Schauen wir uns mal an, wie „Der Greif“ entstanden ist: Wir waren damals in Wien und dort gibt es diese großen alten Stadthäuser und Unmengen von Steinfiguren. Das muss wohl eine Zeit gewesen sein, in der das sehr en vogue war. Wir sind auch mal auf so ein Dach hochgefahren und haben festgestellt, dass sich dort eine ganze andere Welt befindet. Da stehen steinerne Löwen, Walküren, Streitwagen und unter anderem auch ein Greif. Wir haben schon auf dem Rückweg nach Hause gesagt: „Das ist doch eigentlich eine komplett fremde Welt, die über uns, unter uns oder zwischen uns existiert.“ Dann ist es klassischerweise so, dass ich anfange zu schreiben, ihr das erste Kapitel zeige und wir darüber reden, wie es jetzt weitergeht. Wir werfen uns sozusagen die Bälle zu. Wir mögen zwar die gleichen Filme und lesen dieselben Bücher, nur bei der Musik sind wir nicht ganz so auf einer Linie. Da bezeichnet immer der eine das, was der andere hört, als „Krach“. Ansonsten funktioniert das aber wunderbar.

Sehen Sie die gleichen Sachen trotzdem aus verschiedenen Blickwinkeln?



Hohlbein: Ja. Als Beispiel: Es gibt in „Märchenmond“ eine Szene, in der der Held sich im Wald verirrt und in das Netz einer riesigen Spinne gerät, die ihn auffressen will. Hätte ich die Szene allein geschrieben, wäre sie ziemlich blutig geworden. Eine reine Action-Szene. Nach dem Input meiner Frau verwickelte sich diese Spinne in ein Gespräch und ihr wurde erklärt, dass man etwas oder jemand, mit dem man sich gerade unterhält, doch nicht aufessen kann. Dann werden die beiden gute Freunde. Von ihr kommt im besten Sinne das Kindliche rein, der „Sense of Wonder“, den Kinder noch viel mehr haben als wir. Ich bin eher für das Grobe da.

Wenn Sie eine Sache an der Verfilmung ändern könnten, welche wäre das?



Hohlbein: Den Anfang. Ich finde, mit Verlaub gesagt, meinen Anfang besser. Der jetzige Anfang ist auch gut, wer meinen Anfang nicht kennt, findet den toll. Der ist auch toll. Eigentlich ist es die Szene, die ich gerade geschildert habe, als wir auf dem Dach waren und ich diese Dachlandschaft kennengelernt habe. Genauso fängt auch unser Roman an. Vielleicht gefällt der mir besser. Jetzt ist es ein bisschen kleiner, aber auch gut.

Gab es einen Fan-Brief, der Sie ganz besonders berührt hat?



Hohlbein: Einen Brief nicht, aber eine kleine Episode, die ich auf der Buchmesse in Frankfurt erlebt habe. Da kam eine junge Mutter auf uns zu und fragte: „Habt ihr nicht was für meinen Sohn? Der ist jetzt elf oder zwölf und liest nicht.“ Daraufhin nahm meine Frau die Kassettenfassung von „Märchenmond“, sechs Tonbandkassetten, hat sie der Frau gegeben und gesagt: „Dann soll er sich das anhören.“ Ein Jahr später saßen wir wieder auf der Buchmesse, wieder eine Signierstunde. Die gleiche Mutter kam auf uns zu, jetzt ein Jahr älter und mit ihrem Sohn. Sie hatte diese Kassetten in der Hand. Ich dachte: „Um Gottes willen, was haben wir falsch gemacht? Haut sie uns die jetzt um Ohren?“ Sie hat sich auch einen Spaß draus gemacht. Sie knallte uns die Kassetten auf den Tisch und sagte: „So, könnt ihr wiederhaben, er will jetzt das Buch lesen.“ Seitdem liest dieser Junge Bücher. (lacht) Das hat mich wirklich bis heute beruhigt. Ich erzähle die Geschichte auch gerne immer wieder, weil das das größte Kompliment ist, das man einem Autor machen kann.

Sie feiern in diesem Jahr Ihren 70. Geburtstag. Zeit, um zurückzuschauen und ein Resümee zu ziehen?



Hohlbein: Die Hälfte ist vorbei! (lacht) Nein, wenn ich an die Zeit zurückdenke, als ich 20 war, waren 70-Jährige alte Männer, die meistens leicht gebückt am Stock gingen und schwarz gekleidet waren. Heute gibt es 70-Jährige, gegen die ich mir wie ein alter Mann vorkomme. Da hat sich ganz viel geändert, auch in der Akzeptanz der Leute. Wenn man heute in Rente ist, muss man nicht so aussehen, als sei man im Ruhestand, und man muss sich auch nicht so benehmen. Innerlich fühle ich auch keinen Unterschied. Klar, vor 30 Jahren habe ich manche Dinge besser gekonnt als heute. Ich konnte weiter laufen. Wenn ich heute die Treppe hochrenne, hängt mir die Zunge bis zum Hals raus. Das liegt aber vielleicht auch an den Millionen Zigaretten, die ich zwischendurch geraucht habe. Bis auf die kleinen Zipperlein, die im Alter kommen, sehe ich aber keinen Unterschied. Noch halten sie sich in Grenzen.

Zur Person: Wolfgang Hohlbein (geboren am 15. August 1953 in Weimar), ist mit über 200 Werken nicht nur einer der populärsten, sondern auch produktivsten Schriftsteller Deutschlands. Der Autor von Fantasy- , Science-Fiction- und Horrorliteratur, der mit dem Buch "Märchenmond" 1982 bekannt wurde, gilt als Wegbereiter des Fantasy-Genres in Deutschland. Seine Werke schrieb er unter verschiedenen Pseudonymen und oft in Co-Produktion – beispielsweise mit seiner Ehefrau Heike, mit der er sechs Kinder hat, oder auch mit seiner Tochter Rebecca. Die Fernsehserie "Greif", die auf einem seiner bekanntesten Werke basiert, ist seit dem 26. Mai bei Prime Video zu sehen. Hohlbein, Motorradfahrer, Heavy-Metal-Fan, lebt mit seiner Familie in Hoisten bei Neuss.