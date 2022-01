Jahreshoroskop 2022 für Schütze: Was sind die besten Monate für die Liebe?

Was steht im Jahreshoroskop 2022 für das Sternzeichen Schütze? Hier lesen Sie kostenlos das Horoskop des Astrologen Martin A. Banger.

Das Jahreshoroskop 2022 für das Sternzeichen Schütze rät zu Realitätssinn und Vorsicht. Hier folgt das Horoskop, das vom Astrologen Martin A. Banger erstellt wurde.

Jahreshoroskop 2022 für Schütze

Auch wenn es nicht immer ganz leichtfällt – im neuen Jahr sollten Sie sich weniger auf Ihre Träume und Visionen verlassen, stattdessen mehr auf Ihren Realitätssinn. Und wenn auch der Ihnen nicht mehr weiterhilft, werden Freunde, Mitarbeiter und der Partner Ihnen sicher mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aufregende neue Gelegenheiten, die Sie gern gegen gewohnte Sicherheiten und gut laufende Projekte eintauschen würden, sollten besonders genau unter die Lupe genommen werden.

Schütze: Horoskop 2022 sieht gute Chancen in der Liebe

Vor allem die zwischen dem 13. und 17.12. geboren Schützen könnten dem magischen Reiz einer neuen Bekanntschaft oder eines vielversprechenden Vorhabens schneller unterliegen als angebracht wäre. Also: Das Blaue vom Himmel ist in diesem Jahr nicht das Gelbe vom Ei.

Video: AFP

März, Juli und Dezember bieten den Singles durchaus gute Chancen für einen Neubeginn und Schützen in fester Partnerschaft die Aussicht auf harmonische Zweisamkeit. Der beste Reisemonat ist übrigens der Juni. Bleiben Sie in laufenden Vorhaben konsequent am Ball, werden Sie dort mehr erreichen als Sie geplant hatten.

Unser Jahreshoroskop stammt von dem Astrologen Martin A. Banger aus der Nähe von Kiel. Er erstellt persönliche Horoskope und berät am Telefon.

Telefon: 04 33 4 18 10 00

E-Mail: banger@12Zeichen.de

Internet: www.12Zeichen.de