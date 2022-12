Jahreshoroskop 2023 für Schütze: Das bringt das neue Jahr in der Liebe

Hier lesen Sie ein kostenloses Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Schütze. Es stammt vom Astrologen Martin A. Banger.

Jahreshoroskop: Was das Sternzeichen Schütze im Jahr 2023 erwartet

Für Ihr Zeichen liegen 2023 zwei sehr verschiedene Tendenzen vor: Ab März verlangt Saturn gründliches Vorgehen und die Klärung praktischer Angelegenheiten. Wissen Sie nicht so genau, in welche Richtung Sie sich eigentlich orientieren wollen, sollten Sie verführerische Angebote zweimal prüfen.

Bis Mai wirkt Jupiter inspirierend auf Ihr Zeichen, von Juni bis September Venus. In mindestens einem Bereich geht es in der ersten Jahreshälfte mit Volldampf voran: Jupiter beschleunigt neue Entwicklungen und unterstützt Sie in Ihren Zielen. In Ihrer Partnerschaft werden Sie das ganze Jahr über sowohl Sicherheit als auch Abwechslung finden. Weder unerfüllbare Forderungen noch übertriebene Zugeständnisse trüben Ihr Beziehungsleben. Auch Ihre Freundschaften erhalten ein solides Fundament, ohne zu langweilig zu werden.

Schütze-Singles verlieben sich in diesem Jahr nicht gerade Knall auf Fall. Eine neue Bindung gehen Sie zunächst wohl eher etwas nüchtern an, dafür wird die aber umso dauerhafter sein. Die Romantik kommt dann schon von selbst. Die Monate, in denen die Liebe für alle Schützegeborenen eine besondere Rolle spielt, sind März, Juni und September.

Sternzeichen Schütze: Das steht im Horoskop 2023 über Freundschaft und Partnerschaft

Liegt Ihr Geburtstag zwischen dem 15. und 19.12., wird 2023 zwar ein Jahr der Inspiration, gelegentlich aber auch eins der tiefen Zweifel. Da sich Ihre Sicht der Dinge ständig wandelt, legen Sie sich besser noch nicht auf langfristig bindende Schritte fest.

