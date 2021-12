Jahreshoroskop 2022 für Skorpion: Ein Jahr voller Überraschungen

Laut Jahreshoroskop 2022 wird das Jahr für Menschen mit dem Sternzeichen Skorpion nicht langweilig. Hier lesen Sie kostenlos das Horoskop, das der Astrologe Martin A. Banger erstellt hat.

Jahreshoroskop 2022 für das Sternzeichen Skorpion

Ein Jahr voller Herausforderungen, Überraschungen und Turbulenzen - langweilig wird Ihnen ganz bestimmt nicht. Im Beruf oder der Liebe gibt es bis April etwas zu klären. Und zwar so gründlich, dass Ihnen zwischendurch danach zumute sein könnte, ganz neu anzufangen.

Lieber möchten Sie eine schnelle Entscheidung als lange Auseinandersetzungen und Diskussionen. Das wird nur in den allerwenigsten Fällen wirklich sinnvoll sein. Auch ohne etwas zu überstürzen, können Sie grundlegende Veränderungen in Bereichen bewirken, mit denen Sie schon lange unzufrieden sind. Und Sie können es sich auch erlauben, die Unterstützung anzunehmen, die man Ihnen besonders in der ersten Jahreshälfte immer wieder anbietet.

Skorpion: Horoskop 2022 nennt beste Monate für die Liebe

Gehen Sie jetzt eine neue Partnerschaft ein, wird diese zu Beginn wohl nicht gerade überschwänglich, dafür aber langfristig sehr verlässlich sein. Februar, Juli und besonders der November sind für alle Skorpione die günstigsten Monate für die Liebe.

Liegt Ihr Geburtstag zwischen dem 3. und dem 10.11., sind Sie sehr unzufrieden mit allem, was Sie einengt – und Sie fühlen sich jetzt sehr schnell eingeengt! Wählen Sie den Mittelweg zwischen dem Umsetzen Ihrer Vorstellungen und dem Zulassen neuer Entwicklungen.

