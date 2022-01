Jahreshoroskop 2022 für Stier: Zwischen Vorsicht und Abenteuer

Was steht Jahreshoroskop 2022 für das Sternzeichen Stier? Hier lesen sie kostenlos das Horoskop, das vom Astrologen Martin A. Banger stammt.

Das Jahreshoroskop 2022 sagt Menschen mit dem Sternzeichen Stier ein Jahr voller Gegensätze voraus. Hier folgt das Horoskop vom Astrologen Martin A. Banger.

Jahreshoroskop 2022 für das Sternzeichen Stier

Zwei völlig verschiedene Kräfte wirken 2022 auf das Sternzeichen Stier ein: Saturn fordert Geduld und die Klärung aller wichtigen Lebensbereiche, Uranus ermuntert Sie zum Abbruch alter Sicherheiten und zu mutigen Neuanfängen.

Wenn Sie sich also besonders in der zweiten Jahreshälfte zwischen Vorsicht und Abenteuer hin- und hergerissen fühlen, liegen Sie gar nicht so verkehrt. Ob Sie eher auf Hindernisse stoßen oder vor allem großartige Chancen wittern – das hängt von Ihrem Blickwinkel ab.

Stier: Horoskop 2022 nennt die besten Monate für die Liebe

Ihr Schlüssel, das Beste aus diesem Jahr zu machen, lautet jedenfalls "sowohl als auch". Akzeptieren Sie die anstehenden Auseinandersetzungen, kommen Ihnen der Partner, Vorgesetzte und auch das Glück viel schneller entgegen als Sie erwarten werden.

Stiere in fester Beziehung müssen zunächst klären, wie viel Nähe und wie viel Freiraum sie für sich brauchen, bevor die Beziehung den nächsten erfüllenden Schritt gehen kann. Stier-Singles sind bereit für einen Neuanfang und für oberflächliche Affären kaum zu gewinnen.

Die vielversprechendsten Liebes-Monate für alle Vertreter Ihres Zeichens sind April, Juni und September. Liegt Ihr Geburtstag zwischen dem 1. und 9.5.? Dann haben Sie sich lange genug zurückgenommen – jetzt sind Ihre Interessen dran.

