Jahreshoroskop 2023 für Wassermann: Das bringt das Jahr 2023 für die Liebe

Hier lesen Sie ein kostenloses Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Wassermann. Es stammt vom Astrologen Martin A. Banger.

Jahreshoroskop: Was den Wassermann im Jahr 2023 erwartet

Anfang März verlässt Saturn endlich Ihr Zeichen. In den vergangenen zwei Jahren werden Sie einiges für sich geregelt haben, jetzt ergeben sich günstige neue Gelegenheiten plötzlich wie von selbst.

Ganz nebenbei stehen Ihnen Energie und eine Fülle von Ideen zur Verfügung, um Ihre Vorhaben zu verwirklichen. Vermeiden Sie es aber, alles auf einmal in Angriff zu nehmen. Nur wenn Sie mit Ihren Kräften haushalten, kommen Sie zu brauchbaren Ergebnissen.

In der Liebe kann es durchaus zu erfreulichen Entwicklungen kommen. Das zeigt sich vielleicht schon im März, wird aber noch deutlicher Thema von Juli bis September sein. Lernen Sie jemanden Interessantes kennen, werden Sie anfangs wohl eine ganze Weile zögern, bevor Sie sich dann doch tiefer einlassen.

Wassermann: Das verrät das Horoskop 2023 über die Liebe

Als Wassermann in fester Beziehung erhalten Sie die Gelegenheit, Ihre Zuneigung füreinander neu zu beleben, indem Sie zunächst klären, was dem eigentlich im Wege steht. Läuft es in der Liebe nicht so, wie Sie es sich wünschen, sollten Sie herausfinden, was Sie selbst dazu beitragen. Ihre hohen Erwartungen stehen der Erfüllung jedenfalls eher im Wege als mangelnde Zuneigung des Partners oder fehlende Gelegenheiten für neue Kontakte.

Die zwischen dem 4. und 12.2. geborenen Wassermänner unterliegen einem starken Uranuseinfluss. Die einen werden die damit verbundene Unruhe als inspirierend erleben, die anderen als etwas hektisch. Am Schluss bieten sich Ihnen in jedem Fall ganz neue Perspektiven.

Unser Jahreshoroskop stammt von dem Astrologen Martin A. Banger aus der Nähe von Kiel. Er erstellt persönliche Horoskope und berät am Telefon.

Telefon: 04 33 4 18 10 00

E-Mail: banger@12Zeichen.de

Internet: www.12Zeichen.de

Facebook : 12Zeichen Astrologe Banger

