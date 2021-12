Jahreshoroskop 2022 für Widder: Chancen in der Liebe

Was sagt das Jahreshoroskop 2022 für das Sternzeichen Widder voraus? Hier lesen Sie kostenlos das Horoskop des Astrologen Martin A. Banger.

Das Jahreshoroskop 2022 für das Sternzeichen Widder liefert unter anderem eine Prognose für die Liebe. Menschen mit diesem Zeichen wurden zwischen dem 21. März und dem 20. April geboren. Hier folgt das Horoskop, das vom Astrologen Martin A. Banger stammt.

Jahreshoroskop 2022 für Widder: Sicherheit und Inspiration

Welches Zeichen genießt im neuen Jahr die freundlichsten Tendenzen? Das Sternzeichen Widder gehört auf jeden Fall in die engste Auswahl. Saturn fördert Sicherheit, Stabilität und langsamen Fortschritt und von Mai bis Oktober bringt Jupiter Inspiration, neue Impulse und eine Reihe guter Chancen.

Vor allem in diesen Monaten können Sie sich mit Energie und Entschlossenheit durchsetzen, Ihren Standpunkt anderen gegenüber behaupten und sich an vielen Aktivitäten gleichzeitig beteiligen. Spätestens ab dem Sommer haben Sie die Möglichkeit, Ihre Energie in Projekte einzubringen, die Sie noch lange Zeit begeistern werden.

Widder: Horoskop 2022 sagt Chancen in der Liebe voraus

Ob Karriere, Partnerschaft oder allgemeiner Neuanfang – bleiben Sie konsequent am Ball, ohne etwas zu überstürzen. Vertreter Ihres Zeichens, die 2021 noch von der großen Liebe träumen mussten, erhalten endlich die langersehnte Chance auf mehr als ein paar unverbindliche Verabredungen. Besonders im März, Mai und Oktober wird sich dies zeigen.

Sind Sie zwischen dem 15. und 19.4. geboren, werden Sie mit einem Thema konfrontiert, für das Sie zunächst noch keine Lösung finden. Im Verlauf des Jahres entwickeln Sie einen soliden neuen Standpunkt.

