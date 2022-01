Von ASMR bis woke: Diese Begriffe prägten das Jahr 2021

2G Plus, Wellenbrecher, Dreierbündnis, Lieferengpässe: Das zweite Pandemiejahr lässt sich in den Schlagworten der Debatten und den Trends des Jahres zusammenfassen. Ein Rückblick.

#FreeBritney: Einer dieser virtuellen Sammelorte in den sogenannten sozialen Medien, gesprochen als Hashtag, hier von realem Belang: Der breite und prominente Protest gegen die Vormundschaft ihres Vaters über US-Star Britney Spears erzeugte wohl mit dem Druck, dass die Popsängerin und dreifache Mutter nach 13 Jahren und kurz vor ihrem 40. Geburtstag richterlich ihre Selbstbestimmung zurückerhielt, vulgo: Freiheit.

2G Plus: 5G war als Mobilstandard zu erreichen, die bedeutendsten Industrienationen treffen sich als G7 – nun hielten 3G und 2G Einzug. Es löste im Corona-Schutz die Regel AHA für Abstand-Hygiene-Alltagsmaske ab, zeitweise „+L“ für Lüften und „+C“ für die Corona-Warn-App. Mit verfügbarer Impfung aber galt es, bald geimpft, genesen oder getestet zu sein – bis das dritte G zum Plus verschärft wurde, als Genesener oder Geimpfter zusätzlich getestet zu sein.

ASMR: Ein Trend der gestressten Zeit, oft gesucht auch auf Youtube, sich über Geräusche, die ein wohliges Kribbeln im Körper erzeugen, zu entspannen, in den Schlaf zu finden: Autonomous Sensory Meridian Response, zu deutsch „Autonome sensorische Meridianreaktion“. Darunter auch sehr beliebt: das Flüstern. Dazu passt der ASMR-Popstar dieser Zeit, die junge Kalifornierin Billie Eilish, die ihre Texte meist eher haucht.

Booster: Das englische „to boost“ bedeutet so viel wie ankurbeln, verstärken, medizinisch auch: auffrischen. Zu Letzterem war die ursprünglich nach zwei Durchgängen als komplett geltende Corona-Impfung auch ergänzbar: Boostern bei Bedarf wegen nach Monaten nachlassender Wirkung. Inzwischen gilt das Boostern nicht mehr als Auffrischung, sondern als notwendig zur Komplettimpfung. Nächste Station: Doppelbooster?

Delta: Mathematikern und Alt-Griechen, Freunden von Flussverläufen und der Flügeltechnik vertraut, erzeugte Delta als Bezeichnung einer Covid-19-Mutante nun für Sorgen und Maßnahmen. Denn Delta, eigentlich numerisch nüchtern die Vier bedeutend, setzte sich durch. Aber wer kennt schon Omikron? Steht für den Nachfolger, ist der 15. Buchstabe im griechischen Alphabet, eigentlicher Name: B 1.1.529. So wie Delta steht für B.1.617.2.

Lesen Sie dazu auch

Dreierbündnis: Die politische Form der Ehe für alle? In den Ländern längst Normalität, eine Neuheit nach der Bundestagswahl aber: Von der einstigen Konstellation einer Volkspartei mit Juniorpartner über die Große Koalition, kurz GroKo, die mangels Volksparteien nun Geschichte ist, regiert: das Dreierbündnis. Assoziiert mit geläufigen Kombinationen der Parteifarben. Jamaika- oder Ampel-Koalition also. Das Ergebnis ist bekannt.

Euro 2020: Die Logos designt, die Fan-Artikel produziert, der Turnier-Rhythmus sollte unbeeinträchtigt bleiben. So ist der 2021 ermittelte Fußball-Europameister der Sieger der „Euro 2020“: nein, so gar nicht Deutschland, erstes Vorrunden-Aus der Geschichte, Jogi weg, Hansi da, Schwamm drüber – sondern Italien! Ebenso fanden auch die Olympischen Spiele trotz Corona-Verschiebung als „Tokio 2020“ statt.

Freiheit: Großes Wort mit großer Konjunktur, vor allem bei Gegnern einer Impfpflicht, gerufen auf vielen Demonstrationen. Und als wuchtigster Gegensatzbegriff, gerne mit historischen Referenzen assoziiert: Diktatur. Der Grenzbegriff der Freiheit von der anderen Seite der Debattenfront dagegen: Solidarität. Auch beim Klima gibt es dieses Spannungsfeld – bloß noch nicht so scharf, weil es ja um die Zukunft geht und die ganze Welt.

gespalten: Das am häufigsten benutzte Attribut zur Gesellschaft. Von der eindringlichen Mahnung vor einer solchen bis zur besorgten Diagnose ihrer Existenz. Als Hauptindikator für den Befund der deutschen Gespaltenheit taugte diesmal nicht mehr das Ergebnis der Bundestagswahl (rechte Programmatiker hatten gerade eine solche zum Ziel erklärt), sondern die Debatte um die Impfung, die ein zweites Eigenschaftswort zum viel verwendeten machte: aufgeheizt.

Geisterspiele: Im Sport gibt es Heim-, Auswärts- und Geisterspiele. Eigentlich nur als Strafe gegen Vereine, seit einem Jahr aber als Mittel gegen Corona, mitunter auch im zweiten Pandemie-Winter wieder. Kennzeichen ist die Stille, in der die einsamen Geräusche der Akteure in den Arenen geisterhaft wirken. Aber in vielen Sportarten wie bei den Amateuren gab es wegen fehlender medialer Relevanz und Einträglichkeit gar keine Spiele.

Impfdurchbruch: Es hat viel vom kriegerischen Durchbruch an der Front, gemahnt an den medizinisch dramatischen Darmdurchbruch: Der Impfdurchbruch ist die bittere Pille der Impfbefürworter und das Futter der Impfskeptiker, seine Quote ein Signal für Impfstoffanbieter. Allen gemein ist wohl der Wunsch nach einem Durchbruch in der Forschung zur durchbruchfreien Impfung. Dann könnte jeder und jede allein für sich selbst Sorge tragen.

Kunstfreiheit: Darf Kunst alles? Im einem Lied an die Grenzen zu gehen und womöglich darüber, aber im (Böhmermann/Satire-)Modus des uneigentlichen Sprechens – was, wenn ich sagte … –, und in Refrain und Titel gleich zu bescheiden, „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ – ist das nun Kunst? Jedenfalls ein Hit des Jahres für Daniel Pongratz aus Aachen, 38, zuvor nur Eingeweihten bekannt als Danger Dan von der Antilopen Gang.

Legalisierung: Dereinst stopften auch die Bauern in Bayern Knaster ins Pfeifchen. Freilich sprach da noch keiner über Harzgehalt, Gengras und drogeninduzierte Psychosen. Als Kiffen wurde der Konsum einer der ältesten Kulturpflanzen bei Hippies und Rock ’n’ Roll, Reggae und Hip-Hop cool – und immer wieder im Refrain: Legalize it! Nun fand die Legalisierung als Dauerbrenner in die Schlagzeilen zurück. Die Ampel im Bund trägt Reggae-Farben. Legal kiffen: Bayern reagiert sehr nüchtern.

Lieferengpässe: Das Wirtschaftswort des Jahres. Fasst eigentlich Unfassliches wie Papierknappheit oder eine solche an Aluminium, Computerchips oder Fahrrädern zusammen im Jahr 21 des globalisierten 21. Jahrhunderts. Leere Supermarktregale im EU-flüchtigen Großbritannien: Lieferengpässe! Ersatzteile fürs Bike in Bayerisch-Schwaben nicht erhältlich: Lieferengpässe! Gleich dahinter im Wirtschaftsgruselvokabular: Inflation.

Maskulinum: Dass das Maskulinum als generisches in der Grammatik nicht männlich ist, sondern neutral – mit dieser Differenzierung ist es in genderbewegten Zeiten vorbei. Aktivistinnen wollen nicht in einer Gruppe von Aktivisten subsumiert werden. Mancher meinte, Sprache würde erst jetzt sexualisiert. Das anerkannte dritte Geschlecht schließlich macht ohne generisches Maskulinum die Sprache zur Frage von Zeichen und Sprechpausen.

Negativzinsen: Dass Geld, wenn man es auf ein Bankkonto legt, langsam mehr wird, und dass Rentieren Positives meint – das war mal. Nun flächendeckend auch bei den Sparkassen und der Deutschen Bank zahlen Sparende Negativzinsen – nicht von ungefähr Strafzinsen getauft. Aber bitte: Wer nicht investieren will, muss fühlen! In Bankberaterdeutsch: „Alle kurzfristigen Anlagen in Form von Liquidität rentieren aktuell negativ.“

retten: Frank Schätzing schrieb in „Was wenn wir einfach die Welt retten?“ vom „Handeln in der Klimakrise“, Naomi Klein in „How to Change Everything“ darüber, „Wie wir alles ändern können und die Zukunft retten“. Peter Wohlleben schrieb „Wie Bäume lernen, mit dem Klimawandel umzugehen – und warum der Wald uns retten wird, wenn wir es zulassen“. Bill Gates schrieb in „Wie wir die Klimakatastrophe verhindern“ …

schlumpfig: Wahlkampf ist Sprüchezeit, war Söder-Zeit, wenigstens da ein Sieg. Die Unionskampagne erwecke den Eindruck, sie habe vor, „mit Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren“. Die Rote-Socken-Kampagne wurde dramatisiert vom Linksruck zum „Linksrutsch“. Und vor allem pfurrte der fränkische Löwe den Scholzomat der SPD nach einem Corona-Gipfel an: „„Sie müssen gar nicht so schlumpfig herumgrinsen.“ Schlaubi ist jetzt Kanzler und hat gut Lachen.

SPD-Politiker Olaf Scholz freut sich nach seiner Wahl zum Bundeskanzler. Ob man auch dieses Lachen als "schlumpfig" bezeichnen könnte? Foto: Kay Nietfeld, dpa

Squid Game: Auf Streaming und Serien reimt sich seit Jahren: der Hype. Den größten 2021 erlebte „Squid Game“ aus Südkorea, ein brutales Spektakel, das bis auf deutsche Kleinstadtschulhöfe wirkte, wo Halbwüchsige, eigentlich noch zu jung, die Netflixserie überhaupt zu sehen, obskure Einladungen erhielten. Im Original: zum Wettkampf auf Leben und Tod, angelehnt an Kinderspiele um ein Millionenpreisgeld. Gesellschaftskritik, klar.

sus: „Cringe“ ist Jugendwort des Jahres, bloßes (D)Englisch, heißt erschaudern, drückt meist ein Fremdschämen aus. Passender wäre das Kunstwort „sus“ gewesen, eine Verkürzung für suspekt oder englischen suspicious bzw. suspect. Stammt nämlich aus dem Online-Spiel „Among Us“, das gerade in Pandemie-Zeiten für viel Gemeinschaft gesorgt hat. Und die Suche nach Verdächtigen hatte nichts mit Impfungen zu tun, safe, Bro!

toxisch: Eigentlich ein medizinischer Begriff, steht für giftig, gesundheitsschädlich, wurde ökonomisch auf potenziell verheerende Wertpapiere übertragen. Und dann auf die Männlichkeit: „toxic masculinity“! Inzwischen ist nahezu alles potenziell toxisch, was zwischen Menschen passiert, vor allem in binären Geschlechterrollen! Beziehungen toxisch, Eltern toxisch, Kommunikation toxisch, Unternehmenskultur toxisch, Chef toxisch – Leben toxisch.

Vernunft: Gerne bemüht zum Appell in der Pandemie. Gemeint: Alle sollten sich an die Regeln halten und sich impfen lassen, weil sie selbst einsehen, dass die Regierung recht hat. Bevor die sonst Pflichten und Verbote verhängen muss. Bei Kant, Vernunft also! Wobei Skeptiker den auch bemühten für die Vernunft als Fähigkeit, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Dabei bleibt noch zu beweisen, ob das mit dem Mensch als vernunftbegabtes Wesen mehr als Utopie ist.

Wellenbrecher: An Küsten eingesetzt, denen Überflutung droht; bei Konzerten eingesetzt, um Massen zu portionieren, damit bei Panik die Auswirkungen eingedämmt werden – hier Beton, dort Stahl. Und nun neu bei Corona-Welle eins bis vorerst vier? Jedenfalls Wort des Jahres. Ansonsten halt irgendwas aus dem „Instrumentenkasten zur Pandemiebekämpfung“. Samt Identifikation aller, denn: „Jeder und jede kann zum Wellenbrecher werden.“

woke: Auferstehung, Weitung und Globalisierung eines Begriffs, der in den USA der 1930er das Bewusstsein Schwarzer ihrer eigenen Unterdrückung fasste. Bedeutet wach, erwacht – und meint Aufmerksamkeit, ja Alarmbereitschaft nun für alle in Sprache oder Alltag verborgenen Chauvinismen (außer klassische Klassenkonflikte). Besonders woke: Das daraus entstandene Hauptwort der Wokeness im Deutschen verwenden.