16.07.2022

Kaffeegenuss: Müssen wir bald auf andere Sorten umsteigen?

Plus Für ihr Aroma und das Koffein werden die gerösteten Bohnen des Arabica-Kaffees geliebt. Aber der Klimawandel macht den Pflanzen zu schaffen. Was das für Bauern in Uganda und Genießer weltweit bedeutet.

Von Philipp Schulte

Mit der linken Hand drückt Thomas Kimasi einen Ast nach unten, spannt ihn zum Bogen. Dann greift er mit seiner rechten nach den roten Kaffeekirschen, pflückt sie vom Zweig. Ist die Hand voll, wirft er die Früchte in eine Plastikschüssel: plopp, plopp, plopp. Der 55-Jährige ist Kaffeebauer in Uganda, seine Farm liegt auf 2100 Meter Höhe in der Ortschaft Masira, im Distrikt Bulambuli, ganz im Osten des Landes am Mount Elgon. Dieser erloschene Vulkan erhebt sich in Ostafrika mit seinen Gipfeln bis zu 4321 Metern.

