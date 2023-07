Kochen

Geschmacksfrage: Wie gut sind die Rezepte und Kochbücher von Promis?

Plus Immer mehr Promis stellen sich an den Herd. Pamela Reif und Roberto Blanco haben ein Kochbuch veröffentlicht. Selbst Komiker Mario Barth brutzelt jetzt Buletten. Was Experten davon halten.

„Dieses Kochbuch ist mit Abstand das beste Kochbuch, was ich jemals geschrieben habe.“ So beschreibt Comedian Mario Barth sein neues Werk „Kennste Kennste – Wahre Jerichte“. Nicht gerade bescheiden, aber Achtung Schenkelklopfer: Ist ja auch sein erstes Kochbuch.

Auf 160 Seiten beschreibt der gebürtige Berliner seine Lieblingsgerichte – von Buletten mit Kohlrabi bis zu Kokos-Marzipan-Makronen. Illustriert mit Bildern, auf denen er T-Shirts mit Aufdrucken wie „Brot kann schimmeln. Was kannst du?“ trägt, in die Kamera lächelt oder Zwiebeln schnipselt. Bei der Zutatenlisten gibt sich der Comedy-Koch bodenständig, verzichtet auf Kaviar, Schampus und Austern. "Ist einfach nicht mein Ding“, schreibt er und präsentiert lieber Rezepte für Wiener Schnitzel, Kartoffelsalat und Eier in Senfsoße.

