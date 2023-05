Krönungsquiche

18:04 Uhr

Wie schmeckt die Krönungsquiche? Ein Backversuch

Plus Zur Krönung von Queen Elisabeth gab es Hühnchen, Charles III. wünscht sich eine Quiche mit Spinat und Saubohnen. Das Königshaus hat das Rezept veröffentlicht. Und wie schmeckt das royale Gebäck?

Von Felicitas Lachmayr Artikel anhören Shape

Saubohnen. Double Cream. Wo gibt's denn so was? Skeptisch überfliegen wir das Rezept. Spinat, Cheddarkäse. Klingt nicht unbedingt nach Festtagsschmaus, aber wenn's dem König schmeckt ... Ganz England und das Commonwealth sollen am Tag nach Charles' Krönung Quiche essen. Das Rezept von Seiner Majestät höchst persönlich auserkoren. Kein königlicher Coup, sondern royaler Ritus. Zeit also für einen Backversuch: Wie schmeckt's am Sonntag in England?

Als Queen Elizabeth II. vor 70 Jahren den Thron bestieg, stand kaltes Hühnchen in Currymayonnaise auf dem Speiseplan. Klang damals exotisch, landet heute als Standardbelag auf britischen Sandwiches. Jetzt also Quiche mit Spinat und Saubohnen. Kaum hatten Charles und Camilla das Rezept auf dem royalen Twitter-Account veröffentlicht, hagelte es Kritik: zu französisch. Zu ignorant. Zu dekadent. Zwei Eier im Teig! Die sind doch sowieso gerade knapp. Und dann noch Schweineschmalz! Welcher Vegetarier, Jude oder Moslem soll das essen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen