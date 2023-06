Die neue Landlust: Für ein halbes Jahr von der Stadt aufs Land – klappt das?

Von Paula Binz - 07:37 Uhr Artikel anhören Shape

Bundesweit ziehen wieder mehr Menschen aufs Land als von dort weg. Ein Berliner Start-up möchte diese neue Landlust befeuern. Ein Ortsbesuch zwischen Metropole und Kleinstadt.

Nach neun Jahren in Berlin hatte es Jochen Nünning satt. "Ständig dieser Lärm und Trubel – das war auf Dauer so anstrengend", sagt Nünning und genehmigt sich eine Gabel dampfendes Thai-Curry. Der 35-Jährige sitzt in einem spartanisch eingerichteten Asia-Imbiss und blickt aus dem Fenster. Draußen fahren nur vereinzelt Radfahrerinnen und Radfahrer vorbei, noch seltener tuckert ein Auto die Straße entlang. Um das trubelige Berlin-Mitte, Nünnings ehemaliges Wohnviertel, handelt es sich hier definitiv nicht. Stattdessen findet das Mittagessen in Herzberg an der Elster statt, einer Brandenburger Kleinstadt im flachen Land zwischen Berlin und Leipzig. Und Nünnings neue Wahlheimat, mit etwa 9000 Einwohnern. Hier träumt der Medientechniker nun von einer gelebten, kleinstädtischen Gemeinschaft.

"Ich war schon vor Corona kurz davor, aus Berlin abzuhauen", erzählt Nünning. Raus aus der Stadt – dieser Fluchtgedanke hat sich während der Pandemie nicht nur bei Nünning gefestigt. Jeder achte Großstädter Deutschlands plante im Jahr 2021 den Wegzug, so das Ergebnis einer Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung. Wohnungsnot, steigende Mieten, dazu die Enge, die gerade in Corona-Zeiten vielen auf die Brust drückte, haben den ehemaligen "Sehnsuchtsort Großstadt" weniger attraktiv gemacht. Nirgendwo sonst in der Republik steigen die Mietpreise so rasant wie in Berlin: In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Neuvertragsmieten mehr als verdoppelt.

