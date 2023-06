Geheimnis Partnerwahl: Wer passt zu mir und wie finde ich den Richtigen?

Plus Sommer ist die beste Zeit zum Flirten. Doch die Suche nach dem passenden Partner ist kompliziert. Trotz Dating-Apps gibt es immer mehr Singles. Wo also suchen?

Fünf Frauen und fünf Männer sitzen am Tisch. Sie wissen nichts über einander, sehen sich gerade zum ersten Mal. Doch eines verbindet sie: Sie sind Singles und auf der Suche nach Zweisamkeit, Verbundenheit, einer festen Partnerschaft. Statt online Datingbörsen zu durchforsten, Tinder-Fotos nach links und rechts zu wischen und stundenlang mit unbekannten Mausis100 oder Beachboys83 zu chatten, sitzen sie in einer kleinen Bar. Lauer Sommerabend. Richtige Zeit, richtiger Ort für einen Flirt und die Frage: Wie findet man den richtigen Partner? Und gibt es den überhaupt?

Singleland Deutschland. Trotz Dating-Apps steigt die Zahl der Alleinstehenden in Deutschland. Rund 17 Millionen der 18- bis 65-Jährigen leben ohne Partner oder Partnerin. Nur 19 Prozent sind zufrieden damit. Die meisten sehnen sich nach einer festen Beziehung. Aber wie lässt sich das Single-Dasein beenden? Wonach suchen wir und woher wissen wir, wer zu uns passt? Eine Recherche unter Singles.