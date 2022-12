Was ist Liebe? Eine Geschichte über Schwanenpaare, Sex und Online-Dating

Das Herz pocht. Ich. Du. Die Welt. Alles ist eins. In der Liebe. Aber was bedeutet eigentlich Liebe? Wie kann eine Beziehung glücken?

Eine Geschichte über die Liebe muss mit einer Liebesgeschichte beginnen. Diese begann so: schüchterne Blicke. Ein gemeinsamer Tanz. Herzklopfen auf dem Nachhauseweg. Der erste Kuss.