Endlich nicht mehr schwanger: „Glückwunsch“ ist ein Manifest für körperliche Selbstbestimmung

Plus In „Glückwunsch“ erzählen 15 Autorinnen und Autoren über Abtreibungen – mal abgeklärt, mal aufwühlend. Damit geben sie vielen Frauen eine Stimme.

Charlie erinnert sich noch, wie sie ihre Freundin zum Abbruch begleitete. Schwindel, Krämpfe, Blutungen. Jetzt liegt sie selbst auf dem Stuhl. In zehn Minuten ist alles vorbei, versichert die Anästhesistin, und Charlie döst ein. Ein dumpfer Aufprall von etwas Nassem in einer metallenen Schale. „Glückwunsch, sie sind nicht mehr schwanger“, ruft die Anästhesistin.