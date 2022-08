90 Jahre Autobahn: Warum das Freiheitsgefühl schon immer eine Illusion war

Plus Vor 90 Jahren wurde die erste Autbahn in Deutschland eröffnet. Seitdem weckt der ewige Asphalt Allmachtsfantasien. Die Raserei ist Ausdruck einer übersteigerten Männlichkeit.

Über 13.000 Kilometer pflügt sie sich durch die Landschaft. Die deutsche Autobahn. In weiten Teilen eine Rennstrecke, ohne Limit. Eigentlich Mittel zum Zweck, um schnellstmöglich von einem Ort zum anderen zu kommen. Doch im Geschwindigkeitsrausch ist der Blick aufs Triviale schnell verflogen. Dann jagen adrenalingesteuerte Allmachtsfantasien durchs Gehirn und die Rasenden der Illusion einer „freien Fahrt für freie Bürger“ hinterher.