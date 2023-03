Nationalsozialismus

14:00 Uhr

"Allein gegen Hitler": Woher nahm Georg Elser den Mut für sein Attentat?

Plus Georg Elser hat die Verbrechen der Nazis früh erkannt und gehandelt. Erinnern wollte sich trotzdem lange niemand an ihn, wie Historiker Wolfgang Benz in einer spannenden Biografie darlegt.

Von Felicitas Lachmayr

Ein Jahr hatte Georg Elser an der Bombe getüftelt, die Hitler töten sollte. Den Zünder hatte er aus einer Armaturenfabrik entwendet, den Sprengstoff aus einem Steinbruch. Wochen vor dem Anschlag versteckte sich Elser nachts im Münchner Bürgerbräukeller, sägte und werkelte, um die Bombe im Pfeiler zu deponieren, vor dem Hitler seine Rede halten sollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

