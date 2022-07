Die Frage der Woche: Im Sommer ins Kino gehen?

An einem heißen Tag ins kühle Kino flüchten und die Einsamkeit im Saal genießen? Oder den Sommerabend mit Freunden im Freien verbringen? Was bevorzugen Sie?

Pro: Jede Tageszeit schafft ein besonderes Kinoerlebnis

Derzeit sollte man und frau sowieso bei jeder Gelegenheit ins Kino gehen – weil sonst womöglich bald gar niemand mehr dorthin gehen kann. Denn ja, die Lage der Häuser ist zumeist ernst, echt jetzt. Aber warum generell ausgerechnet hin, wenn draußen die schönsten Tage sind, wo auch die Kinos selbst mitunter Open-Air-Programm bieten?

Darauf gibt es je nach Tageszeit gleich drei je eindeutige Antworten. Die eine zeigt sich im Erleben einer Freundin, die in einem dieser Hitzesommer hochschwanger war – und ihre schönste Zuflucht in den dunklen Sälen mit guten Filmen fand. Es kann wirklich eine feine kühle Höhle sein, das Kino, was natürlich die wärmsten Stunden tagsüber angeht.

Zweitens zum Morgen, einem Höhepunkt. Denn das gehört schlicht zu den schönsten, luxuriösesten Kinomomenten überhaupt: in die Matinee-Vorstellung und dann voller Bilder und Gefühle in den noch langen, offenen Tag hinaus, in lauer Luft flanieren, das Leben wie ein Film, die Vermischungen der Ebenen nachebben lassen. Für die, die Kino wirklich mögen, ist das ein Fest.

Schließlich der Abend. Wer Filme wirklich sehen und nicht bloß das Event will, geht nicht ins Open-Air-, sondern ins echte Kino. Das Schöne am Sommer: Sie sind auch zu Kernzeiten nie zu voll. Und danach tritt man hinaus in einen warmen Abend, eine milde Nacht, die die Städte weiter schwirren und surren lässt. So dass, wer noch Sommernachtsbegegnungen sucht, sie auch noch finden kann.

Aber mal ehrlich: Wer will schon jeden schönen Tag immer auch – wie es entlarvend heißt – ausnutzen müssen? Der wahre Luxus ist, dass einem das mal herzlich egal sein kann. Es gibt so viele gute Gründe, auch anderes zu tun. Gestern im Kino gewesen. Geweint. (Wolfgang Schütz)

Contra: Das seltene Urlaubsfeeling zu Hause genießen

Sich mit Popcorn und Cola in den Sessel fallen lassen und in eine andere Welt abtauchen – an einem verregneten Tag geht nichts über einen Kinobesuch. Der rote Samt verströmt eine kuschelige Wärme. Wenn dann noch ein guter Film läuft, ist die Tristesse des Alltags schnell vergessen.

Aber an einem lauen Sommerabend ins Kino, während draußen das Leben tobt? Oder womöglich nachmittags bei 30 Grad und Sonnenschein? Nein danke! Dann mutiert der Kinosaal zur trostlosen Dunkelkammer. Die Sitzreihen leer, nur vereinzelt ragt ein Kopf hinter der Lehne hervor. Kein Popcorn-Knistern, kein Vorspann-Geflüster.

Manch einer mag sich freuen über die freie Platzwahl und das fehlende Gehuste. Aber mit echtem Kino-Erlebnis hat das nichts gemein. Dann kann man sich gleich zu Hause einbunkern und die neueste Netflix-Produktion anschauen. Vielmehr hat das sommerliche Kinoprogramm meist auch nicht zu bieten.

Bevor man also bei 25 Grad Außentemperatur auf die Leinwand starrt, um einen mehr oder minder schlechten Film zu sehen, lieber mal raus – an den See, mit Freunden in den Biergarten oder nachts mit einem Eis durch die Gassen schlendern. Urlaubsfeeling direkt vor der Haustür! Was gibt es Schöneres? Allzu oft kommt es hierzulande ja nicht vor, dass man abends gemütlich im T-Shirt draußen sitzen kann.

Wer sich dann von der Außenwelt abschottet und im Kino verkriecht, muss sich nicht wundern, wenn das eigene Leben wenig Spannung bereit hält. Also besser die warmen Tage im Freien verbringen. Wer weiß? Vielleicht ergeben sich an so einem lauen Sommerabend Momente und Begegnungen, die romantischer sind als jede Hollywood-Schmonzette. (Felicitas Lachmayr)