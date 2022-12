Frage der Woche: Die Tasse vom Glühweinstand mitnehmen?

Gemütlich über den Weihnachtsmarkt schlendern und einen Glühwein trinken. Schwups, schon landet die Tasse in der Tasche. Nettes Andenken oder Diebesgut?

Pro: Für den Budenbesitzer ist die stibitzte Tasse ein Gewinn

Die Tasse vom Glühweinstand mit nach Hause nehmen? Der Geschirrschrank gleicht doch sowieso schon einem Kabinett des schlechten Geschmacks. Bären, Smileys, Diddl-Mäuse, lustige Sprüche (oder ist ein „Zu früh, zu kalt, zu Montag“ etwa nicht erheiternd). Wo sollen da noch Becher mit Elchen, verschneiten Tannen oder dem lokalpatriotischen Engelchen hin, dem das Logo des heimischen Christkindlmarkts durchs Haar weht?

Aber einmal um die Ecke des Glühweinstands gedacht, landet so eine Tasse doch schnell in der Tasche. Noch mal anstellen. Bei der Eiseskälte. Für die zwei Euro Pfand? Auf keinen Fall! Dann lieber noch mal nachfüllen und mit der wärmenden Tasse in der Hand nach Hause laufen. Ganz legal ist die Sache zwar nicht. Denn eigentlich wechselt nur das Gebräu den Besitzer. Die Tasse selbst bleibt Eigentum des Standbetreibers. Wer also mit der Tasse davonspaziert, plötzlich mit Schupfnudeln beworfen wird und den Glühweinverkäufer „Haltet den Dieb“ brüllen hören, sollte sich aus dem Staub machen.

Nur der Glühwein wechselt den Besitzer. Die Tasse bleibt im Eigentum des Budenbetreibers. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa

Aber wer würde schon des Diebstahls bezichtigt, weil er eine Tasse mitgehen lässt. Für den Budenbesitzer sind die verschwundenen Becher schließlich auch ein Gewinn. Sie kosten ihn nicht mehr als das Pfand und der Besuch im nächsten Jahr ist ihm garantiert. War doch so schön am Stand hinten links, lass uns da wieder hingehen. Wie ein Treuepunkt thront die stibitzte Tasse im Schrank. Und irgendwie ist sie doch ein schönes Andenken. Weißt du noch, letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt ... da sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Da hat’s doch so geschneit. Da hat doch dein Bekannter eine andere geküsst. Da bin ich doch gegen den Heizpilz gerannt. Mei, ist das schon wieder lange her. (Felicitas Lachmayr)

Contra: Glühweintasse einstecken? Das ist doch Diebstahl

Lesen Sie dazu auch

Zu Beginn erst einmal folgende Frage: Brauchen Sie noch Tassen? Haben Sie schon je unter akuter Tassennot gelitten, also Ihren Kaffee oder Tee morgens beispielsweise aus einem Wasserglas trinken müssen, am Ende gar aus der Kanne? In diesem Contra wird natürlich davon ausgegangen, dass Sie mit „nein“ antworten, weil eigentlich die meisten Menschen eher zu viele als zu wenige Tassen besitzen. Ein Sammelsurium, hier die Snoopy-Tasse, da die „Papa ist der Beste“, und dann noch die lustige, mit dem Schweine-Ringelschwanz als Henkel, hahaha! Die wenigsten schön, aber sind diese Tassen geliebt, haben sie natürlich eine Daseinsberechtigung im Schrank.

Wer aber liebt Glühweintassen? Kitschkeramik mit überschaubarer Bandbreite an Motiven – Haus mit Schnee, Dorf mit Schnee, Stadt mit Schnee, Weihnachtsmann mit Schnee, Elch mit Schnee usw. Eingesteckt am Weihnachtsmarkt, eventuell auch nur, weil man sich für die Pfandrückgabe nicht mehr anstellen wollte. Und dann, steht die Tasse im Schrank, das ganze Jahr über ungenutzt, weil doch keiner im August zum Beispiel überhaupt an so etwas wie Glühwein denken mag.

Bevor Sie also das nächste Mal in Versuchung geführt werden, bedenken Sie bitte auch dies. Sie begehen einen DIEBSTAHL. Wirklich, ist so, rein rechtlich gesehen. Sie kaufen nämlich am Glühweinstand nur den Inhalt der Tasse, die Tasse aber geht durch das Pfand nicht in Ihren Besitz über. Wollen Sie aber das Diebesgut zu Hause aufbewahren? Natürlich ist es auch so: Die Standbesitzer werden keinesfalls die Polizei einschalten, sie rechnen sogar damit, dass die Tassen mitgenommen werden. Werbung und so. Und sonst stünden die Dinger ja bei ihnen rum. (Stefanie Wirsching)