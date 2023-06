Frage der Woche: Im Sommer tagsüber die Rollläden herunterlassen?

Rollläden halten die Hitze draußen, aber eben auch das ganze schöne Sommerlicht. Will man das?

Pro: Mach es wie die Medici

Mit dem Licht ist es so wie mit dem Zucker. Man bekommt eigentlich nie genug davon. Beim Stichwort lichtdurchflutet beginnt der Wohnungssuchende daher auch zu träumen wie Konditoreikunden vor der Auslage mit den Baissertörtchen. Aber, und um das Aber geht es hier ja, wo viel Licht, da ist im Sommer auch viel Wärme. Will man weniger Wärme, muss man weniger Licht reinlassen. Eine simple Gleichung, aber sobald das Menschliche in so eine Gleichung rutscht, wird es kompliziert.

Die Lichtjunkies jedenfalls maulen, sobald die Rollläden in der Zeit zwischen Aufstehen und Schlafengehen auch nur 30 Zentimeter runtergelassen werden. „Was ist das dunkel hier“, „das ganze schöne Licht“. Als ob es ein Rollladengesetz gäbe, das die Benutzung beziehungsweise das Herunterlassen ausschließlich bei Anbruch der nächtlichen Bettruhe erlaubt. Als ob Fenster- oder Rollläden überhaupt nur für die Nacht erfunden worden wären. Was natürlich Quatsch ist. Ganz früher hielten Fensterläden vor allem Wind und Wetter draußen, auch tagsüber natürlich. Tatsache ist: Sie sind die Rettung im heißen Sommer.

Schon mal am Sonntagmittag im wohltemperierten Wohnzimmer ein Nickerchen gemacht, erfrischt aufgewacht, während draußen die Hitze auf alles und jeden niederknallt? Und hey, was ein wunderbares Gefühl, nach einem verschwitzten Sommertag die Haus- oder Wohnungstüre zu öffnen und von Kühle empfangen zu werden. Die Experten im Süden wissen das schon viel länger. Bei den Medici zum Beispiel, da wurden doch mittags nie die Fensterläden vom Palazzo aufgerissen! Die wussten vom Zauber kühler Gemächer– liebten sanftes Dämmerlicht. (Stefanie Wirsching)

Contra: Sommerjunkies, nutzt die Tage

Lasst Licht rein! Draußen der helle Sommer und drinnen dunkle Tristesse? Das klingt nach verpasstem Leben. Kaum, dass wir zähneknirschend den verregneten April überstanden, den heuer garstigen Mai hinter uns gelassen haben, nun leichtsinnig den Sommer auszusperren, das wäre doch geradezu verrückt. Vor allem derzeit, da es schöner kaum geht.

Jetzt geht es darum, lichte Momente für Herz und Seele zu sammeln. In unseren Breitengraden munkeln wir gefühlt ohnehin ein halbes Jahr im Dunkeln herum, was auch seine Reize haben kann, keine Frage. Aber übertreiben muss man es damit wirklich nicht. Sich zu Hause einigeln kann man den langen, trüben November noch. Und wer jetzt nicht auf dem aktuellen Stand der Netflix-Serien ist, wird es bei mutwillig heruntergelassenen Jalousien sicher auch nicht mehr.

Aber mal im Ernst. Sonnenlicht und Helligkeit machen was mit einem. Oder warum sonst kämpfen so viele Menschen in der dunklen Jahreszeit mit Winterblues? Kaum scheint aber die Sonne, schüttet unser Körper jede Menge Wohlfühl- und Glückshormone aus. Und diesen Stimmungsaufhellern soll man nun keine Chance geben wegen der Vernunft? Weil die Wohnung sich vielleicht zu sehr aufheizt? Weil es sich nachts in kühleren Räumen unter Umständen besser schlafen lässt? Wie unvernünftig. Auch Sonnenlicht ist schließlich für einen ausgeglichenen Schlaf-Wach-Rhythmus wichtig.

Wer jetzt die Rollläden senkt, muss bedenken, dass der Countdown in Richtung Dunkelheit leider schon läuft: Ab 21. Juni werden die Tage kürzer. Deshalb: Sommerjunkies, nutzt die Tage, lasst die Rollos oben. (Doris Wegner)