Frage der Woche: Weihnachten mit Gästen feiern?

Manche verbringen Weihnachten im engsten Familienkreis. Andere laden Freunde und Bekannte zum Festessen ein. Gute Sache oder zu viel des Guten an Heiligabend?

Pro: Feste mit Überraschungsgästen bleiben in Erinnerung

„Oh, ist der schon abgehauen?“ – „Er hat einen Polnischen gemacht“. Das sagt man so salopp, wenn einer ohne Worte gegangen ist, die große Feier also vorzeitig verlassen hat, ohne „Servus! Baba!“ Wie ungehobelt. Ungesellig. Und wie unfair, diese eigenbrötlerische Unsitte unseren Nachbarn im Osten anzudichten! Denn in Polen, ein Land von Gastfreundlichkeit, legen sie an Heiligabend sogar stets ein Extra-Besteck auf den Festtagstisch. Messer, Gabel, Teller – vielleicht schaut ja unverhofft ein Gast vorbei. Eine Tradition mit Herz. Hoch die Tor, die Tür macht weit, im Geist der Weihnacht.

Denn seien wir ehrlich: In der Erinnerung verschwimmen die „Alle Jahre wieder“-Festtage im Fluss der immer gleichen Bratensoße, des immer gleichen Festtags-Zoffs mit Lametta-Lamento, und ja, im Gruppenbild der immergleichen Gäste um die Tanne. Nicht, dass man sie nicht innig liebt, Oma, Opa, Vater, Mutter, Kind. Aber woran wird man sich Jahre später erinnern?

Dass Großmutter zum 20. Mal (Jubiläum!) Götterspeise zum Büffet beisteuerte? Nein, Nächstenliebe wächst nicht nur am Stammbaum, und unvergesslich wird es erst, wenn Überraschungen ins Haus schneien. Die Lieben, das können auch beste Freunde sein – oder der Bekannte, der sonst allein das Fest feiern würde. Und 2040 wird, laut Prognose, wohl schon jeder Vierte in Deutschland alleine wohnen.

Um zuletzt bibelfest zu argumentieren: Wer durfte denn bei Christi Geburt als Erstes in die Krippe linsen? Josef kann man keine leibliche Verwandtschaft mit dem Jesulein nachsagen. Auch den Hirten nicht. Von Ochs und Esel zu schweigen. Was bleibt, sind die Wahlverwandtschaften. Also: An Heiligabend den Tisch reich decken – und „einen Polnischen machen“. (Veronika Lintner)

Contra: Gäste und Gastgeber fühlen sich nicht ganz zu Hause

Ausschlaggebend ist hier das Wort Gäste. Das sprachgeschichtlich, sagt der Brockhaus, den Fremdling bezeichnet. Denn was macht Gäste aus? Dass sie am Ort des Geschehens nicht zu Hause sind, sich nicht zu Hause fühlen – und dass sie darum in einer gewissen Rolle sind und die anderen auch in eine andere Rolle versetzen.

Das ist wichtig, um zu verstehen, dass es Menschen gibt, die nominell vielleicht nicht zur Familie gehören, aber so vertraut mit deren Mitgliedern sind, dass sie niemals als Gäste wahrgenommen würden und sich auch längst hier zu Hause fühlen – durch sie entstehen diese Rollen nicht.

Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass sich mit Gästen diese Strukturen unweigerlich einstellen, also unabhängig von Sympathie, sondern schlicht entstehen, weil es für die Familienmitglieder durch die Anwesenheit der Gäste im Zuhause ein Außen gibt: Man muss sich nach außen verhalten, wird von außen gesehen.

Und jetzt kommt die entscheidende Frage: Wer will das an Heiligabend? Ausgerechnet an dem Tag, der, sofern man denn bereit ist, irgendeine Unterscheidung der 365 Daten im Jahr zu machen, fürs Vertraute, für die Familie steht. Wenn es das nicht ist, weil dieser Kreis sich eben erweitert durch neue Beziehungen. Weil es den Abend entlastet, wenn die Gesellschaft breiter aufgestellt, weniger verdichtet ist? Schade. Weil es ein besonders mitfühlender Akt ist, gerade da einsame Fremde mit an den Tisch zu bitten? Gloria!

Aber gäbe es an den 364 anderen Tagen des Jahres so viele öffentliche soziale Angebote wie an diesem, wäre mehr geholfen. Darum kann dieser Tag zu Hause, wenn er denn ein besonderer sein soll, doch einfach mal der versammelten Familie gehören. (Wolfgang Schütz)