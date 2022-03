Joshua Cohen: "Witz" - so ist das Buch

Endlich gibt es das Mammutwerk von Joshua Choen auf Deutsch: "Witz" - zwischen Wahn und Sinn.

Eigentlich ist es sogar ein dreifaches Mammutwerk. Und eindeutig ist nur die Verneigung, die dem Übersetzer Ulrich Blumenbach zu zollen ist. Er hat dafür gesorgt, dass zehn Jahre nach dem Erscheinen des gefeierten US-Originals Joshua Cohens „Witz“ nun auch auf Deutsch vorliegt. Bei etwas größerem Format und engem Zeilensatz 900 Seiten stark, ob der poetischen Verdichtung schon mal als Langgedicht bezeichnet. Ja: Uff! Aber Blumenbach hat ja auch schon Cohens ähnlich genialisches „Buch der Zahlen“ gemeistert wie das legendär ausufernde „Unendlicher Spaß“ von David Foster Wallace – ein Spezialist für das Überbordende.

Womit das zweite Mammuthafte samt erster Referenz schon genannt wäre. Was für eine Schreib- und Kompositionsarbeit, die dieser Joshua Cohen da vor bereits 20 Jahren, mit gerade mal 21, begonnen hat! Dass er, der ja auch mal leichter Zugängliches liefert wie zuletzt „Auftrag der Moving Kings“, da in Deutschland lebte, mag nicht unerheblich dafür sein, dass „Witz“ auch im Original so hieß – dabei das deutsche Wort für Scherz mit einer Anspielung auf Namensendungen wie Abramo-witz (aber auch -wicz, -vych …) kombinierend, was so viel bedeutet wie „Sohn von Abram“.

So geht es mit dem Titel los, bevor eine lange Eingangsszene in einer brüchigen Synagoge einsetzt, die samt jüdischen Bezeichnungen (mit Glossar am Ende), Laut- und Schreibverschiebungen wie „Mentschn“ und „GOtt“ zwischen letzten Motiven aus Europa im Zweiten Weltkrieg und ersten in New York 1952 changiert. Man kann angesichts eines solchen Buches eben an Foster Wallace denken, an Thomas Pynchons „Die Enden der Parabel“, an William T. Vollmans „Europe Central“ oder gar an den „Ulysses“ von James Joyce – denn wie dieses endet auch „Witz“ (nur durch kleine Einschübe unterbrochen) mit einem sich über dutzende Seiten erstreckenden letzten Satz. Das hängt die Messlatte freilich in höchste Höhen – verweist aber auch schon auf die dritte Mammutdimension: Wer schafft es, das zu lesen? Gibt es einen Strang, der da durchzieht?

Nach einer weiteren, wild mäandernden Szene kommt am letzten Chanukka des Jahrtausends, vor den Toren New Yorks, im Hause des Rechtsanwalts Israel Israelien das dreizehnte Kind zur Welt, der erste Sohn, die Hauptfigur des Romans: Benjamin. Auf die Welt gebracht gleich mit Brille und Vollbart von der fein gezeichneten Mutter Hanna, die später noch zum Vorbild einer Frauengeneration werden wird. Denn aus Ben wird nach rätselhaftem Seuchen-Geschehen bald schon der letzte Jude geworden sein – er (geschrieben stets als „Er“) wird auch als Messias gelten, der womöglich doch zu klonen wäre, wird zum Popstar avancieren, zum politischen Heilsboten, Kandidat auch für die Tochter des US-Präsidenten …

Am Ende dieser wilden Reise, die ihn zwischendurch neben manch Zotigem auch zum Oralverkehr mit einer Imitation seiner Mutter führt, wird, so viel sei verraten, Ben ins „Polenland“ aufbrechen, auf der Suche nach dem Ursprung, seiner Familie und der Auslöschung der Juden, auch in Lager: „Wiedereröffnet. Aber weniger, um die Opfer aufzunehmen, als um Vorsorge für die nachkommenden Besucher zu treffen: Der Eintritt ist immer fließende Münze und Blut, wenn einem die Gäste nicht wegsterben; erst wenn die letzte Leiche verbrannt ist, kommt das erste echte Geld rein – das Grün keimt aus der Asche …

Am Ende ist es besser, ein Spektakel anzulegen, eine bahnbrechende Sehenswürdigkeit, alles nur, um das Bild dem Verbleichen feilzubieten, alles nur, um das Grauen zu lizenzieren und das Entsetzen bis in die zigste Generation zu vermarkten, fondsfinanziert, das der größten Hinterlassenschaft, statt wirklich an die Wahrheit einer unveränderlichen Sache zu glauben, eines unaufhörlichen Kreuzzugs, des Gegebenen und Gegrabenen.“ Bevor damit auch das Buch selbst erzählerisch in die Vierziger zurückspringt. Und schließlich Joshua Cohen damit zur Geschichte seiner eigenen Familie …

Es ist eigentlich nicht möglich, dieses Buch (zusammen-) zu fassen. Und es hilft nicht, dass dessen Autor, im Gegensatz zu anderen Mammutautoren, auch in keinen Szenen den Strom der Wörter und Assoziationen unterbricht, um das Unmittelbare wirken zu lassen, Lesenden nur die immer neue Vertiefung bleibt, das immer neue Springen in diesen Strom, in dem Sinn und Wahn durcheinanderwirbeln wie Kunst und Trash.

Nur zum Beispiel: „Ein Depot, ein verlassener Bahnhof. Ben wartet auf den Tupfen am Horizont: Erwartung eines Zugs, der sich als bloßes Stäubchen erweisen könnte. Er setzt sich rittlings auf eine verwitterte, ungestrichene Bank, der zwei Beine fehlen. Es ist wie lange her, schneeewig. An die Spitze des weit und breit einzigen Kaktus ist eine Uhr genadelt – ein Saguaro beherbergt den Chronometer des degradierten, wenn nicht vergessenen Bahnhofs mit nur einem Zeiger, dem Stundenzeiger, auf die Minute, vielleicht auch die Sekunde, ganz wie er will, glaub nicht, dass die noch tickt: Blitzschlag hat den Mechanismus abgestellt; er zeigt eine Annäherung an Halbzeit. Andererseits, was soll die Hetze – erstarrt: Das atemlose Aleph aus dem Osten, das hoffentlich ein Zug ist, kommt nicht näher, aber Er hat die Beschwerden satt, ist härter im Nehmen, verkneift sich Aufbauschen und Nörgeln; überleg mal – immerhin gibt es eine Bank, auch wenn sie nur das Einreißen von Splittern im Angebot hat.“ Auf einer solchen Bank sitzt der Leser auch mitunter.

