Percival Everett: "Erschütterung" - so ist das Buch

Ein Mädchen wirkt krank, ein Vater flieht vor dem Schmerz... ein harter, aber meisterhafter Roman.

"Manche Menschen können einfach nicht glücklich sein. Und mit manchen Menschen meine ich mich.“ Warum das so ist, der Paläobiologe Zach Wells kann es nicht wirklich erklären. Es fehlt ihm die Zufriedenheit. Der liebste Ort ist ihm eine Höhle im Grand Canyon, Naugth’s Cave, in der er nach Vogelfossilien sucht, sich von Knochen Geschichten erzählen lässt. „Selbst wenn ich zu Hause war, wurde Naught’s Cave zu einem Ort, wo ich mich vor der Welt und vor dem Leben versteckte, und meine Ausrede war, dass ich arbeitete.“

Im Roman „Erschütterung“ von Percival Everett findet diesen melancholischen Mann dann aber ein Unglück, so monstermäßig groß, dass alles Leben zuvor wie reines Glück erscheint: Der etwas langweilige Universitätsjob mit Semestern, die so rasch vergehen „dass sie einem wie nichts vorkamen“, die in liebevoller Routine erstarrte Ehe mit der Dichterin und Dozentin Meg. Die Schachpartien und Spaziergänge mit seiner zwölfjährigen, innig geliebten Tochter Sarah.

Die Tragödie – bei einer Partie Schach kündigt sie sich an. Die Tochter, eigentlich die bessere Spielerin, übersieht einen Zug. Erstes Anzeichen einer Erbkrankheit, die noch im Jugendalter zum Tod führen wird, wie eine Neurologin Wochen später den Eltern erklären wird: Sarah leidet am Batten-Syndrom, ein seltener Gendefekt. „Wie behandeln wir das?“, fragt der Vater. „Wir können es nicht behandeln.“

Tragisch, am Ende aber fast tröstlich: "Erschütterung" von Percival Everett

Ein Drama also wird sich abspielen in diesem Roman, ein Kind wird Tag für Tag mehr verlöschen, und dass man nach wenigen Seiten das Buch aber nicht wieder zur Seite legt, sondern sich darauf einlässt, zeigt schon die ganze Brillanz des amerikanischen Erzählers Percival Everett, hierzulande weitgehend unbekannt, in den USA mit Preisen bedacht und gefeiert. Nichts ist hier Klischee, nichts wird zur Schau gestellt, kein Pathos. Everett zeichnet behutsam das Psychogram eines Wissenschaftlers, der sich selbst beobachtet, mitleidlos, selbstironisch, zynisch, ein machtloser Mann, der sein Kind nicht retten kann – und aus dieser unerträglichen Situation zu fliehen versucht. Das unvermeidliche Schicksal der Tochter steht fest, aber nicht das des Vaters. Wie kann man sich selber retten? Darum geht es in diesem existenziellen Roman, mit dem der Schriftsteller für den Pulitzerpreis nominiert war.

Eine Rochade, Vater und Tochter, unmöglich natürlich, aber ein Gedanke, an den sich Zach Wells kurz klammert, wie auch an Schopenhauer: „Dann würde ich nur die Vorstellung meiner Tochter und demzufolge nur die Vorstellung des Leidens erleben.“ Er träumt. Er trinkt – nachmittags schon einen Whisky in einer verhauenen Bar. Schließlich aber flüchtet er sich in seinem Schmerz ins Handeln: wenn schon nicht seine Tochter, dann zumindest jemand anderen zu retten. Die Kollegin, die um ihren Job fürchtet, weil sie ihre wissenschaftliche Arbeit nicht veröffentlicht hat. Oder eine Unbekannte. In einer auf Ebay erstandenen Second-Hand-Jacke hat er einen kleinen Zettel mit einem spanischen Wort „Ayudamé“, hilf mir, gefunden.

Er bestellt weitere Kleidungstücke, findet die Schreiberin in einem trostlosen Ort in New Mexiko, wo sie mit anderen Frauen als Arbeitssklavin gefangen gehalten wird. Ein mexikanischer Polizist rät ihm: „Fahren Sie nach Hause. Sie können niemanden retten.“ Aber Zach Wells auf seiner Suche nach Erlösung vernachlässigt lieber seine kleine Familie mit dem sterbenskranken Kind. Der Held sagt über sich: „Ich bin ein Arschloch.“

Das Ende dieses meisterhaften Romans ist – so unwahrscheinlich es klingt – fast tröstlich. Irgendjemand wird gerettet werden.

Das Buch: Percival Everett: Erschütterung. A. d. Englischen von Nikolaus Stingl, Hanser, 288 Seiten, 23 Euro