Sommerjob: Seekrank bei der Arbeit am Fließband

Von Veronika Lintner - vor 16 Min.

Am Fließband wird der Mensch zum Zahnrädchen, zum Teil der Maschine. Denkt man. Tatsächlich menschelt es auch dort, Teamgeist gewinnt.

Ich kenne dieses Gefühl, über Wellen zu gleiten. Ich bin schon mit Segel-Jollen auf skandinavischen Seen geschippert. Mehr noch: Ich habe eine Sturmnacht auf einer Ostsee-Fähre durchgeschlummert, während meinen Kajütenmitbewohnern der Magen schwer auf halbmast sank, weil das Schiff so schaukelte. Seekrank? Werde ich also nie, niemals im Leben. Dachte ich zumindest, mit dem naiven Stolz einer Leichtmatrosin. Bis letztens. Da überrumpelte mich das flaue Gefühl plötzlich – auf dem Trockenen. Als ich einen Tag lang in einer Fabrik am Fließband arbeiten durfte …

