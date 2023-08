Heiß, heißer, Sommer: Ab wann Hitze für uns gefährlich wird

Von Annemarie Rencken - 07:39 Uhr Artikel anhören Shape

Die Sommer werden heißer, wie soll es da etwas werden mit der Sommerfrische? Über Klimaanlagen, Tropennächte und wie es andere Länder mit der Hitze halten.

Die letzten Sonnenstrahlen des Tages wärmen die Schultern, sanfter Wind streift durchs Haar, während man den ersten Schluck vom gekühlten Drink nimmt. Und sich denkt: Fühlt sich das schön an! Und: Kann es nicht immer so bleiben? Sommer ist die Zeit, in der man endlich mal aufatmen kann. Über allem liegt diese Leichtigkeit, die das Tempo rausnimmt und die Stimmung hebt.

Aber der Sommer hat auch Schwachstellen: Die Erwartungen sind hoch, die Pläne großartig. Wenn man den schönen orange-goldenen Schein beiseite schiebt und genauer hinschaut, ist der Sommer allerdings nicht nur das. Zum echten Sommergefühl gehören (leider) auch: Oberschenkel, die ständig am Stuhl festkleben. Mückenstiche, die man nicht kratzen sollte – aber es trotzdem nicht lassen kann. Sand zwischen den Zehen, den man einfach nicht loswird. Kurz gesagt: viele Gefühle und Sinneseindrücke, auf die man gern verzichten würde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .