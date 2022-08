Selbstversuch: Wie ist es, auf der Alm mitzuarbeiten?

Raufgehen, um runterzukommen: So stellt man sich das Leben in den Bergen vor. Ein Idyll. Unsere Autorin aber wollte erfahren, wie es wirklich ist und hat mitgearbeitet.

6.17 Uhr. Hellgrau liegt die Dämmerung über der Gunzesrieder Säge. Noch deutet nichts auf einen erneut heißen, strahlend schönen Tag hin. Müde kräht ein einzelner Hahn. Auf dem Gerstenbrändle weckt er niemanden mehr. Längst steht Anton im Stall, Georg in der Sennküche und Florian im Käsekeller, um den Bergkäse mit Salzlake zu bürsteln. Für sie hat der Tag um 4.15 Uhr begonnen.