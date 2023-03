Verkostung im Selbstversuch: Wie schmeckt der stinkende Fisch Surströmming?

Von Veronika Lintner - vor 48 Min. Artikel anhören Shape

Bei den gefürchtetsten Lebensmittel der Welt steht der Surströmming ganz oben. Warum lieben die Schweden den gegorenen Hering? Eine Verkostung im Selbstversuch.

Dieser Bericht ist eine Warnung. Wer jetzt noch an Katthult und Bullerbü glaubt, an ein Småland, in dem vor roten Holzhäusern genauso rotbäckige Kinder, die Pippilotta und Michel heißen, auf Limonadenbäume klettern und Zimtschnecken essen, wer das also glaubt – liest hier besser nicht weiter. Denn hoch oben im Norden gibt es eine Delikatesse, die gegen jede Idylle, pardon, anstinkt: der Surströmming. Ein Hering in der Dose. Monatelang muss dieser Fisch in Fässern reifen, in Salzlake vor sich hin fermentierten. Sprich: Gären.

