Themenwoche Zukunft

vor 16 Min.

Blick in die Zukunft? Was Science-Fiction über die Gegenwart verrät

Plus Seit Jahrhunderten entwerfen Schriftstellerinnen und Schriftsteller die Zukunft. Oft sieht sie düster aus. Ein Werkstattgespräch mit Bestsellerautor Andreas Eschbach.

Von Julia Greif Artikel anhören Shape

Andreas Eschbach sitzt an seinem Schreibtisch in der Bretagne. Per Computer hat sich der Science-Fiction-Autor zugeschaltet. Nichts um ihn herum wirkt futuristisch. Ein hölzernes Bücherregal. Bis an die hellgelbe Decke stapeln sich Print-Bände seiner Bücher, dazu ausländische Ausgaben und Sonderausgaben. Links von ihm ein oranger Wandschrank, die Tür belegt mit einer Korkplatte. Seine Ideenpinnwand. Aber dazu später mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen