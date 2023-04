Trockenblumen im Trend: Warum verdorrte Blüten ihr verstaubtes Image verloren haben

Plus Kornblumen, Disteln, Pampasgras: Trockenblumen galten lange als altbacken. Doch inzwischen zieren sie Großstadtcafés und hippe Wohnzimmer. Denn in den floralen Bouquets steckt eine klare Botschaft.

Ein Strauß dürrer Disteln steht auf dem Tisch, im Bilderrahmen an der Wand kleben selbst gepresste Gänseblümchen. Kaffeeklatsch bei der Großmutter? Falsch gedacht. Trockenblumen vervollständigen nicht mehr das altbackene Ambiente aus floralem Perserteppich und rosenverziertem Ohrensessel, sondern gehören längst zum Interieur hipper Großstadtcafés. Sie hängen an Wohnzimmerwänden, thronen auf Holzkommoden und schmücken die Hochsteckfrisuren modebewusster Fashionistas. Ob als Haarkranz oder Tischdeko – das verdörrte Blütenwerk ist vom Staubfänger zum Blickfang mutiert.

Trockenblumenboutiquen handeln mit verdörrten Mimosen, verkaufen Pampasgras aus Südamerika und verbinden Kornblumen, Schleierkraut und Sonnenhüte zu dekorativen Sträußen. Über Pop-up-Stores werden "Dried Flowers" unters Volk gestreut. Fotos von pompösen Trockenblumen-Arrangements fluten die sozialen Medien. Davon sind auch Hochzeitspaare angetan. Sie besiegeln den Bund der Ehe mit einem für die Ewigkeit konservierten Blütengesteck. Dann müssen sie wenigstens nicht dabei zusehen, wie der Hochzeitsstrauß, einst blühendes Zeichen der Verbundenheit, zum lästigen Staubfänger zerfällt.