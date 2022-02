Valentinstag

08:00 Uhr

Die Macht der Sehnsucht: Gefahren für die Liebe und gelingende Beziehungen

Plus Die Liebe - wird gefeiert zum Valentinstag, bürgt für Millionenhits in Roman, Film und Serien. Aber was hat das mit der Wirklichkeit zu tun? Eine Erkundung des Fühlens heute.

Von Wolfgang Schütz

Was für ein schönes deutsches Wort: Sehnsucht. Darin klingt zuerst dieses Dehnen, das Ausstrecken in Denken und Fühlen über alle Grenzen in Zeit und Raum hinweg – denn das Sehnen kann in Vergangenheit und Zukunft, ans andere Ende der Welt, sogar über den Tod hinausreichen. Klingt wie ein Zauber. Aber dann kommt die Sucht dunkel mahnend hinzu, auf die sich nicht zufällig die Flucht reimt, aus der Gegenwart und der Wirklichkeit nämlich, zu der dieses Sehnen werden kann. Und doch: Die Sehnsucht ist wohl die einzige Sucht, die wie etwas Schönes wirkt. Zunächst einmal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen