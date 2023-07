Unterwegs im eigenen Camper: Was hinter dem Trend Vanlife steckt

Camping boomt, denn es verspricht Unabhängigkeit und steht für ein naturnahes Leben. Doch bescheiden ist das Vanlife längst nicht mehr. Eine Reise zu den Anfängen und Auswüchsen des Campings.

„Kochen im Camper mit Blick auf die Berge – geht es noch schöner?!“, schreibt Miri. „Unser Schwedensommer ist einfach ein absoluter Traum“, lassen Brina und Igor ihre Follower wissen. „Aufwachen mit diesem Ausblick am Bett könnte nicht besser sein“, schwärmt Birgitta. „Wir lieben es, immer wieder in neuen Umgebungen zu kochen und zu essen“, schreiben Selli und Frank.

Sie alle sind unterwegs im eigenen Camper. Tingeln ungebunden in den Urlaub. Ohne zu buchen oder zu planen. Sie alle sind Teil einer großen und immer größer werdenden Bewegung: Dem fahrenden Reisevolk, hip gesagt Vanlife. Das Reisen auf vier Rädern verspricht Unabhängigkeit, weckt die Sehnsucht nach naturnahem Leben, steht für Anspruchslosigkeit. Aber bescheiden ist der Weg ins Campingglück längst nicht mehr, denn verzichten wollen die wenigsten, schon gar nicht im Urlaub. Eine Reise in die Welt der Vans und Wohnmobile. Zu den Anfängen und Auswüchsen des Campings.