Vögel

17:43 Uhr

Die Geier am Ende: Warum ihre Zahl weltweit schrumpft

Der Bartgeier hat nur ein kleines Verbreitungsgebiet, in dem er in geringer Dichte mit niedrigen Reproduktionsraten vorkommt.

Plus Die Greifvögel bekommen erst spät Nachwuchs und nur wenige Küken. Zudem sind sie am Ende der Nahrungskette, in der sich Giftstoffe mit jeder Stufe anreichern.

Von Annett Stein

Lange Zeit gehörten die Geier Indiens zu den häufigsten Greifvögeln der Welt. Als indische Landwirte begannen, ihre Rinder mit dem Schmerzmittel Diclofenac zu behandeln, begann ein unfassbares Massensterben der Vögel. Bestände schrumpften um 90 Prozent und mehr, einige Geierarten starben fast aus. Das Mittel verursacht bei den Greifvögeln, die es beim Verzehr von Kadavern aufnehmen, schon in kleinsten Mengen ein qualvolles, tödliches Nierenversagen.

