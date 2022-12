Weihnachten

vor 50 Min.

Worauf es beim Wein zum Fest ankommt

Plus Er muss zum Weihnachts-Menü passen, den Abend abrunden, aber soll die Gäste nicht gleich um die Besinnung bringen: Hier ein paar Weinempfehlungen für Heiligabend.

Von Herbert Stiglmaier Artikel anhören Shape

Logisch, dass wir an diesen Tagen unterm Baum alles geben. Vor allem kulinarisch: Da glitzert das vegane Menü in hellsten Farben und sogar ein Hecht aus heimischen Gewässern oder ein Reh dürfen mitspielen. Nur: Was macht man mit dem Wein? Soll er die Hauptrolle spielen? Weihnachten adeln? Oder ganz einfach die Basis für gute Gespräche liefern? Hier ist eine Auswahl, die Freude macht und, klimafreundlich, aus nächster Nähe kommt. Dazu ein weihnachtlicher Wein-Knigge, damit der gute Tropfen die Rolle erfüllen kann, die ihm zugedacht worden ist.

