Forschende gewinnen Sauerstoff aus der Luft vom Mars

In einem Experiment ist es Wissenschaftlerinnen gelungen, Sauerstoff aus der Marsluft zu erzeugen. Warum das der erste Schritt für eine bemannte Erforschung sein könnte.

Bislang war es nur ein theoretisches Konzept: aus der dünnen Kohlendioxid-Atmosphäre des Planeten Mars Sauerstoff für Atemluft und Raketentreibstoff zu gewinnen. Mit einem Experiment an Bord des US-amerikanischen Rovers „Perseverance“ ist es jetzt erstmals gelungen, tatsächlich Sauerstoff aus der Marsluft zu erzeugen – wenn auch nur 50 Gramm im Laufe von einem Jahr.

Das Experiment sei ein wichtiger Schritt für künftige bemannte Missionen, schreiben die Forscher im Fachblatt Science Advances. „“Moxie“ ist der erste Schritt zu einem viele hundert Mal größeren System für eine bemannte Erforschung des Mars“, so Jeffrey Hoffman, Massachusetts Institute of Technology in den USA, und seine Kollegen. Die Abkürzung „Moxie“ steht für „Mars Oxygene In- Situ Resource Utilization Experiment“ - auf Deutsch etwa: Experiment zur Nutzung des auf dem Mars vorhandenen Sauerstoffs. Das Experiment befindet sich auf dem Rover „Perseverance“, der im Rahmen der Nasa-Mission „Mars 2020“ am 18. Februar 2021 auf dem Mars gelandet war.

Sauerstoff ist auch ein wichtiger Bestandteil von Raketentreibstoff

Der Luftdruck auf dem Roten Planeten beträgt lediglich etwa ein Hundertstel des irdischen. Zudem besteht diese Luft überwiegend aus Kohlendioxid (CO 2 ). Astronauten müssen also ausreichend Sauerstoff für Atemluft mit auf die Reise zum Mars nehmen. Mehr noch: Sauerstoff ist auch ein wichtiger Bestandteil von Raketentreibstoff, ohne den eine Rückkehr zur Erde nicht möglich wäre.

Da der Transport großer Mengen an Sauerstoff zum Mars teuer wäre und zudem zulasten anderer Nutzlasten wie Versorgungsgüter und wissenschaftlicher Geräte ginge, liegt die Idee nahe, Sauerstoff auf dem Mars selbst, also „in situ“, herzustellen.

Für einen Rückstart vom Mars werden etwa 31 Tonnen Sauerstoff benötigt

Kohlendioxid-Moleküle bestehen aus einem Atom Kohlenstoff und zwei Atomen Sauerstoff. Spaltet man diese Moleküle auf, lässt sich Sauerstoff gewinnen. Genau das ist mit dem „Moxie“-Experiment nun erstmals auf dem Mars gelungen.

Für einen Rückstart vom Mars werden nach Schätzungen etwa 31 Tonnen Sauerstoff benötigt - davon ist das „Moxie“-Experiment noch weit entfernt. (dpa)