Ältere denken oft schneller als angenommen

Die mentale Geschwindigkeit bleibt bis zum Alter von rund 60 Jahren hoch. Dass ältere Menschen für Entscheidungen manchmal etwas länger brauchen, hat andere Gründe.

Die durchschnittliche mentale Geschwindigkeit bei der Informationsverarbeitung steigt bis zum Alter von 30 Jahren an und bleibt bis etwa zum 60. Lebensjahr auf diesem Niveau. Das haben Forscher des Instituts für Psychologie der Universität Heidelberg mithilfe von 1,2 Millionen Datensätzen ermittelt. Sie stammten aus einem öffentlichen Online-Experiment über Vorurteile, das seit Jahren vor allem in den USA, aber auch weltweit läuft.

Mit den Daten und mathematischen Modellen ermittelte das Team um Mischa von Krause die Reaktions- und auch die mentale Geschwindigkeit von Menschen im Alter von 10 bis 80 Jahren. Unter Letzterer verstehen die Forscher die Geschwindigkeit, mit der Informationen verarbeitet werden, um zu einer Entscheidung zu kommen. Ergebnis: Die Reaktionsgeschwindigkeit insgesamt steigt im Alter von 10 bis 20 Jahren zunächst an. Sie sinkt dann bis zum Alter von etwa 60 Jahren leicht ab, danach aber stärker.

Das bedeute keinesfalls, dass die Menschen ab 20 beginnen, langsamer zu denken, schreiben die Forscher im Fachjournal Nature Human Behavior. Vielmehr seien die Probanden mit zunehmenden Alter vorsichtiger in ihren Entscheidungen und zudem motorisch etwas langsamer, sodass die Reaktionsgeschwindigkeit insgesamt sinke. Ob es positiv oder negativ sei, Entscheidungen vorsichtiger zu treffen, habe die Studie nicht untersucht und das hänge ganz vom Einzelfall ab, sagte von Krause. „Selbstverständlich kann es gut sein, dass es bei manchen Aufgaben von Vorteil ist, viele Informationen zu sammeln, bevor man eine Entscheidung trifft.“

Bis zum Alter von 30 steigt die durchschnittliche mentale Geschwindigkeit an

Die durchschnittliche mentale Verarbeitungsgeschwindigkeit steige in der untersuchten Aufgabe sogar bis zum Alter von 30 Jahren an und bleibe bis etwa 60 im Groben stabil mit nur einem ganz leichten Abfall ab 50 Jahren. Erst ab dem Alter von 60 Jahren beginne die Informationsverarbeitung im Gehirn im Schnitt zu sinken. Die durchschnittliche mentale Geschwindigkeit sinke somit viel später als in vorherigen Studien ermittelt, so die Forscher.

Bei dem Experiment mussten Probanden Wörter und Bilder, die auf einem Bildschirm auftauchten, bestimmten Kategorien zuordnen. Das Team schaute nicht auf den Inhalt der Antworten, sondern ermittelte aus der Reaktionszeit und der Korrektheit etwa, ob eine Person langsamer antwortet, weil sie besonders vorsichtig entscheidet – sie sollte dann weniger Fehler machen als eine Person, bei der stattdessen die mentale Verarbeitungsgeschwindigkeit verringert ist. (dpa)



