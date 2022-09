Wissenschaft

Artensterben: Vielfalt an Schmetterlingen schwindet

Die Vielfalt an Schmetterlingen in Mitteleuropa ist seit langem rückläufig. Einer neuen Studie zufolge verschwanden diese Insekten während der vergangenen 100 Jahre vor allem in zwei großen Wellen.

Plus Eine neue Studie zeigt: In Mitteleuropa starben Schmetterlinge in zwei Wellen aus. Eine Ursache war die Industrialisierung der Landwirtschaft. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Die Vielfalt an Schmetterlingen in Mitteleuropa ist seit langem rückläufig. Einer neuen Studie zufolge verschwanden diese Insekten während der vergangenen 100 Jahre vor allem in zwei großen Wellen. Das berichtet ein Forschungsteam aus Österreich, Deutschland und Polen nach der Analyse von Beobachtungsdaten im österreichischen Bundesland Salzburg über einen Zeitraum von 100 Jahren.

