Wissenschaft

25.11.2022

Neue Studie: Werden Kühe durch Nutzhanf high?

Plus Werden Kühe mit Nutzhanf gefüttert, gehen berauschende Substanzen auf die Milch über. Eine Studie zeigt: Auch auf die Tiere selbst hatte das Futter eine benebelnde Wirkung.

Von Anja Garm Artikel anhören Shape

Bei der Fütterung von Nutzhanf an Kühe können unter bestimmten Umständen berauschende Substanzen auf die Milch übergehen. Das zeigen Experimente, in denen die Tiere – anders als in der landwirtschaftlichen Praxis – größere Mengen dieser Pflanze gefressen haben. In den Versuchen lagen die in der Milch gemessenen Werte teils über denen, die als unbedenklich für den menschlichen Verzehr gelten, berichten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in Berlin im Fachmagazin Nature Food.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .