Studie zeigt: Schon wenig Alkohol kann das Gehirn schädigen

Plus Schon kleine Mengen Alkohol beeinträchtigen die kognitive Leistungsfähigkeit. Grund dafür könnten Eisenablagerungen im Gehirn sein. Gerade junge Menschen sollten deutlich weniger trinken.

Schon moderater Alkoholkonsum kann das Gehirn schädigen und dessen Leistungen beeinträchtigen. In der nach eigenen Angaben bisher größten Studie zum Thema fanden Forschende der Universität Oxford einen Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Eisenablagerungen in bestimmten Bereichen des Gehirns – auch bei Alkoholmengen, die von Fachgesellschaften noch als akzeptabel gelten. Die Ablagerungen gingen mit einer Abnahme der kognitiven Fähigkeiten einher, wie im Fachmagazin Plos Medicine berichtet.