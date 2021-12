Wohnen Eine Zeitreise durch deutsche Wohnzimmer: So hat sich unsere Einrichtung verändert

Von David Holzapfel - vor 49 Min.

Weihnachten verbringen die Deutschen in ihrem Wohnzimmer. Dieses hat sich oft sehr verändert. Optisch. In seiner Funktion aber blieb es lange gleich – bis Corona kam.

Ein weihnachtlicher Besuch bei der Verwandtschaft. Wuchtige Vorhänge. Die Schrankwand aus geölter Eiche verschlingt den halben Raum, der gemusterte Teppich am Boden jeden Ton. Butterplätzchen werden auf den Teller gehievt, die Porzellanengel in der Glasvitrine starren kalt ins Zimmer. Im Eck nadelt eine mannshohe Nordmanntanne. Der Nachwuchs sitzt still, statt zu toben; auch die Erwachsenen scheint die Atmosphäre zu bedrücken. Sie sprechen gedämpft während des Kaffeetrinkens.

