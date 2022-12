Chat GPT: Was ein Sprachroboter über Weihnachten denkt

Plus Die künstliche Intelligenz "Chat GPT" beantwortet Fragen im Netz. Der Hype ist riesig, aber was kann der Chatbot wirklich?

Alexa, welcher Tag ist heute? Ok Google, wie spät ist es? Mit Computern sprechen – daran haben wir uns längst gewöhnt. Aber ein komplexes Gespräch führen? Unmöglich. Reine Science-Fiction. Bis jetzt. Denn jetzt gibt es Chat GPT. Ein Sprach-Bot, der zeigt, dass künstliche Intelligenz weit mehr kann als hanebüchene Sätze und ulkige Übersetzungen zu formulieren.