Viva la Vintage: Ist Secondhand bald teurer als Neukauf?

Jeder Zweite in Deutschland hat schon mal Secondhand gekauft. Individuell und günstig soll es sein. Doch mit dem Markt wachsen auch die Preise für Gebrauchtes.

Sommerzeit ist Flohmarktzeit. Endlich wieder durch alten Krempel stöbern, in Bücherkisten wühlen und echte Klamotten aus den 80ern anprobieren. Jederzeit bereit, sich überraschen zu lassen, Schätze zu finden und Schnäppchen zu machen. Vintage, Mid-Century, Art Déco. Ob Kleidung, Möbel oder Accessoires, die Nachfrage nach Secondhand ist enorm. Individuell und günstig soll es sein. Aber mit der Nachfrage steigt bekanntlich der Preis. Auch für Gebrauchtes?

In der Modebranche macht Secondhand etwa fünf Prozent des Marktes aus. Laut einer Studie der Unternehmensberatung KPMG kaufen aber mittlerweile 34 Prozent aller Konsumentinnen und Konsumenten gebrauchte Kleidung. In den sozialen Medien wird der Secondhand-Lifestyle zelebriert und bekommt Millionen Klicks. TikTok-Nutzerinnen und -Nutzer filmen sich auch auf Flohmärkten oder zeigen, wie sie alte Möbel wieder aufwerten.