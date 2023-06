Zeitzeichen

08:05 Uhr

Vom Sinn und Unsinn von Triggerwarnungen

Plus Vor Dokumentationen, in sozialen Netzwerken oder in den Medien: Triggerwarnungen finden sich überall dort, wo sensible Inhalte sind. Warum sie nicht immer helfen.

Von Laura Mielke Artikel anhören Shape

Wer kennt schon nicht den Film "Marley & ich", in dem sich Jennifer Aniston und Owen Wilson einen süßen kleinen Hund zulegen, der sie über Jahre hinweg begleitet. Bis (Vorsicht, jetzt wirds traurig!) Marley dann in hohem Alter stirbt. In der letzten Tränendrüsenwasserfallherzbruch-Szene verabschiedet sich Owen Wilson mit einer Liebeserklärung an seinen Marley, welch guter Hund er war und wie sehr er geliebt wurde. *Schnief* Das ist doch ... Ja, wer will denn ... *schnief* Das kann man doch nicht mit ansehen?! Wie gut, dass es eine Internetseite gibt, die genau davor warnt, wenn man niemals nie Hunde in Filmen sterben sehen will! Denn Triggerwarnungen sind mittlerweile so alltäglich, warum nicht auch dafür?

Hier ein Video über Drogenabhängigkeit, da ein Post mit Bildern von schlechter Tierhaltung in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Angewendet werden Triggerwarnungen vor allem bei Themen wie Tod, Sucht, Selbstverletzung oder Gewalt. Hinter der Idee steht der noble Gedanke, traumatisierte Menschen vor eventuellen Triggern zu bewahren. Dabei sind sie oft gar nicht so sinnvoll.

