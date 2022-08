Wie gut kennen Sie Goethes Faust?

Auf das Lesen folgt das Vergessen. Das ist bei allen Büchern der Fall, Klassiker wie Goethes "Faust" nicht ausgenommen. Aus aktuellem Anlass ein kleiner Selbsttest.

Was hat man nicht alles schon gelesen. Aber ach, alles Schall und Rauch, auf das Lesen folgt das Vergessen. Es bleibe wirklich jämmerlich wenig hängen, klagte der Schweizer Schriftsteller Rolf Dobelli vor einigen Jahren in seinem wunderbaren Essay übers Lesen und fragte sich: „Was ist der Sinn einer Lektüre, wenn der Inhalt zum großen Teil versickert?“

Und was da alles versickert! Handlung, Namen, schwupps, ist zum Beispiel der halbe Fontane weg, bei anderen Lektüren, noch viel schlimmer, fällt einem weder Buchtitel noch Autorin oder Autor ein, hat man also eigentlich sogar schon vergessen, dass es da etwas zu vergessen gab. Das aber sind meist die leichteren. Würde man all das Vergessene statistisch messen können und zusammenrechnen, was selbstverständlich eine irrsinnige, auch wieder schnell zu vergessende Idee ist, wäre es wiederum so: Je häufiger ein Werk gelesen wird, umso mehr wird aufgrund der Anzahl der Köpfe davon vergessen. Es wurde deswegen vermutlich schon viel mehr Hesse als Handke vergessen.

Faust ist keine Pflichtlektüre mehr ab 2024 an Gymnasien in Bayern

Die Nachricht, dass ab 2024 Goethes Faust, der Tragödie erster Teil, nicht mehr Pflichtlektüre an bayerischen Gymnasien sein wird, bedeutet also wohl auch: Irgendwann wird immer weniger Goethe vergessen. Wobei, stopp, können die Deutschen das? Noch mehr Goethe vergessen? Eines der meistgespielten Werke ja auf deutschen Bühnen, ständig doch auch im Alltag bruchstückhaft zitiert? Pudels Kern, Gretchenfrage, weiß man doch alles, oder? Hier also aus aktuellem Anlass ein kleiner Selbsttest auf die Schnelle. Wie gut kennen Sie eigentlich noch den Faust?





Fast alles richtig? Fantastisch, aber Sie haben natürlich auch als Faust-Kenner mit nicht weniger gerechnet. Weniger als die Hälfte? Oder gar: So klug als wie zuvor? Eine Möglichkeit wäre Rolf Dobellis Rat zu folgen. Der plädiert fürs zweimalige Lesen. Der Wirkungsgrad sei nicht der doppelte des einmaligen Lesens, sondern viel höher. Er schätzt den Faktor auf zehn. „Bleiben mir nach dem einmaligen Lesen drei Prozent des Inhalts hängen, sind es nach dem doppelten Lesen 30 Prozent.“ Er vergisst also 27 Prozent des Gesamtstoffes weniger. Wobei es natürlich auch andere Möglichkeiten gibt? Zur Auffrischung neun Minuten, Faust to go, schnell erklärt mit Playmobilfiguren von Dramaturgen Michael Sommer, schon 1,6 Millionen Mal geklickt. „Die Kunst ist lang! Und kurz ist unser Leben.“ Sagt wer?

