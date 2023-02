Wo bleiben die guten Filme aus Deutschland?

Plus Alle klagen über die Filmförderung, aber ohne geht es nicht. Denn jährlich kommen zu viele Filme auf den Markt. Fast alle haben das gleiche Problem - zu wenig Geld. Das sieht man den Filmen an.

Früher war vielleicht nicht alles besser, aber definitiv mehr Publikum, schaut man den deutschen Film an. Bevor das Fernsehen sich als Massenmedium nach 1945 durchsetzte, waren die Kinos voll. Es gab ja auch viel mehr. Schaut man darauf, welche deutschen Kinofilme den größten Publikumszuspruch hatten, finden sich unter den Top 30 neben dem Spitzenreiter "Der Schuh des Manitu" fast nur Filme aus den späten 1950er Jahren, die goldenen Filmjahre nach dem Krieg, was den Massenmarkt anging.