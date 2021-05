Jubiläum

vor 32 Min.

Joseph Beuys und die Putzfrau: Was war da los?

Plus Joseph Beuys gehört zu den großen Künstlern: Immer wieder diskutiert wurden sein Verhältnis zu den Nazis, zur Religion und diese Geschichte mit der Putzfrau.

Wie hätten die Nazis wohl auf dieses Werk und seinen Schöpfer reagiert? Man mag den Gedanken lieber nicht zu Ende bringen. Und doch: Seit Jahren gibt es in der Wahrnehmung dieser Künstlergestalt eine Tendenz, Beuys zum Fortführer braunen Gedankenguts zu stempeln. In Teilen der Biografik werden dabei überscharf vermeintliche Auffälligkeiten in Leben und Werk herausgearbeitet und scheinbar schlagende Schlüsse daraus gezogen.

Themen folgen