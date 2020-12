07.12.2020

Juli Zehs Weihnachtsbuch für Kinder: "Alle Jahre wieder"

Was, wenn Weihnachten ausfällt, weill das Christkind nicht kommt? Die bekannte Schriftstellerin Juli Zeh hat darüber eine originelle und zauberhafte Weihnachtsgeschichte für Kinder geschrieben.

Alle Jahre wieder kommt das Christkind und bringt Geschenke. Darauf können sich die Kinder verlassen. Auch bei den Zwillingen Josh und Lena gibt es diese Rituale: Wunschzettel schreiben, Sterne basteln, Plätzchen backen. Aber dann kommen sie von ihrem Weihnachtsspaziergang zurück, stürmen voller Vorfreude ins Zimmer und es ist eben nicht, wie alle Jahre wieder: Der Weihnachtsbaum ist nicht geschmückt, keine Kerzen brennen und Geschenke liegen auch nicht unter dem Baum. Das Christkind hat sie offenbar vergessen, auch am nächsten und am übernächsten Tag. Bei keinem ihrer Freunde hat es vorbeigeschaut bis auf Pia und Tom, aber die glauben ja auch an den Weihnachtsmann.

Die Kinder müssen das Christkind wieder aufpäppeln

Als die Zwillinge mit ihrem Vater in die Vogelschutzwarte gehen, entdecken sie das Christkind mit seinen flauschigen Flügeln. Hilflos sitzt es in einem Käfig und kann nicht fliegen. Josh, Lena und ihre Freunde, die sich zur Aktionsgemeinschaft „A.J.W“ (Alle Jahre wieder) zusammen geschlossen haben, wollen das Christkind gesund pflegen und werden zu einer eingeschworenen Truppe. Das Zusammensein, die Verantwortung für eine gemeinsame Sache und der Spaß lassen sie die Enttäuschung über die entgangenen Geschenke vergessen. Und das wirkt auch über die Weihnachtstage hinaus.

Juli Zeh findet in „Alle Jahre wieder“ einen außergewöhnlichen Zugang zur Weihnachtszeit. Mit einer Handlung im Hier und Heute verbindet sie eine zauberhafte weihnachtliche Begebenheit. Ohne moralisierende Belehrsamkeit und Sentimentalität erzählt sie dabei von dem, was Weihnachten ausmacht, von Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Vertrauen und Gemeinschaft. Dabei erreicht die zweifache Mutter eine große Nähe zur Gedankenwelt der Kinder und ihrer Sprache. Lena Hesse illustrierte das Geschehen mit kindgerechten Bildern, die dem Geschehen einen eigenen Humor geben. Ein herrliches Buch für die ganze Familie in der Vorweihnachtszeit.

