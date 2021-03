03:03 Uhr

Jurist Thomas Hoeren: Im Fall Cornelius Gurlitt hat der Staat versagt

Plus Als der „Schwabinger Kunstfund“ 2012 über Nacht beschlagnahmt wurde, gab es daran umgehend erhebliche Kritik. Jetzt stellt ein Jura-Professor Strafanzeige.

Von Rüdiger Heinze

Sie haben im Fall Cornelius Gurlitt Strafanzeige erstattet wegen des Verdachts der Verfolgung Unschuldiger. Worum geht es Ihnen im Kern? Welcher Missstand soll beseitigt, welche Wunde geheilt werden nach der Beschlagnahmung der Sammlung Gurlitt 2012?

Thomas Hoeren: Mir geht es darum, dass der Staat nicht mit den Mitteln der Strafverfolgung ganz anders geartete Probleme aufarbeitet, nämlich die grundsätzliche Frage, wie Deutschland mit NS-Raubkunst umzugehen hat. Der Münchner Rechtsanwalt Johannes Wasmuth und ich möchten, dass der bis 2017 amtierende Gruppenleiter der Staatsanwaltschaft Augsburg, Johannes Ballis, als Symbol verurteilt wird und der Staat zum Nachdenken darüber gebracht wird, die Grundsatzfrage im Umgang mit NS-Raubkunst zu klären, zum Beispiel die Rückgabe von Kunst aus dem Privateigentum jüdischer Händler.

An der Beschlagnahme der Sammlung Gurlitt, an der Beschlagnahme des sogenannten Schwabinger Kunstfunds wurde ja schon 2012 erhebliche Kritik geäußert. 2021 nun reichen Sie Ihre Klage ein, gut acht Jahre später. Woran haperte es?

Hoeren: Der Paragraf 344 des Strafgesetzbuches, der die Verfolgung Unschuldiger behandelt, wird nur selten angewendet. Aber er ist geltendes Recht. Gleichzeitig setzt er voraus, dass der Staatsanwalt bei seinen Anordnungen weiß, dass er einen Unschuldigen verfolgt – und dies ist nur extrem schwer nachzuweisen. Im Fall Gurlitt aber gab es inzwischen Anfragen und Antworten im Bayerischen Landtag; es erschienen auch Bücher dazu. Nun ist die Sachlage klar. Es ging dem Staat im Eigentlichen darum, dass er den Finger auf der Sammlung hält.

Für Sie also ist geklärt, dass die Augsburger Staatsanwaltschaft seinerzeit wider besseres Wissen gehandelt hat. Wider besseres Wissen: Dies könnte für einen Staatsanwalt doch auch gleichsam beruflichen Selbstmord bedeuten – oder nicht?

Hoeren: Das Klima damals war politisch hochgeputscht. Der Druck auch aus Berlin war so groß, dass man erst mal beschlagnahmen wollte, koste es, was es wolle. Es war den Agierenden egal, dass es damals nur einen Anfangsverdacht für eine Straftat geben konnte.

Wieso richten Sie Ihre Klage gegen Johannes Ballis, den ehemaligen Gruppenleiter der Staatsanwaltschaft Augsburg – und nicht gegen den damaligen Leiter der Augsburger Staatsanwaltschaft, Reinhard Nemetz, der in dieser Sache ja auch immer wieder öffentlich auftrat?

Hoeren: Wir haben denjenigen herausgegriffen, der ganz eng mit dem Fall betraut war, der direkt vor Ort die Beschlagnahme organisiert hatte und ganz große Kenntnisse im Kunstrecht besitzt. Das schließt im Übrigen Weiterungen nicht aus. Einfach wird man diesen Fall nicht los, er erfordert einen hohen Prüfungsaufwand unter schwierigen Bedingungen. Wir haben die Klage beim Münchner Generalstaatsanwalt Reinhard Röttle eingereicht.

Warum hat die Staatsanwaltschaft eigentlich ihren tatsächlichen oder vermeintlichen Fehler in der Folge nicht selbst korrigiert?

Hoeren: Sie wollte es partout so haben. So etwas nachträglich zu korrigieren, hätte geheißen, Gurlitt alles zurückzugeben. Und das wollte man eben nicht. Man hätte gut daran getan, mit Gurlitt menschlicher umzugehen. Sich mit ihm erst mal zu unterhalten, ihn zu befragen, was er an Kunst hat – und sie sich vielleicht zeigen lassen. Der alte Herr hat mir wirklich leidgetan. Der Staat hat versagt.

Welche Chancen rechnen Sie sich auf den Erfolg Ihrer Klage aus?

Hoeren: Es gibt ja mittlerweile viele Stellungnahmen von Experten. Und alle sagen, dass solch eine Klage zu Recht geführt wird. Ich glaube, unsere Argumentation ist juristisch plausibel. Und das muss nun ordnungsgemäß geprüft werden. Dies kostet mich Zeit und Geld. Und dies ist die erste Strafanzeige in meinem Leben.

Zur Person Thomas Hoeren ( *1961) erhielt 1997 den Ruf auf den Lehrstuhl für Informationsrecht und Rechtsinformatik an der Juristischen Fakultät der Uni Münster.

Der Fall Gurlitt Ende Februar 2012 beschlagnahmt die Staatsanwaltschaft Augsburg in Cornelius Gurlitts Wohnung in München-Schwabing fast 1300 Kunstwerke, die aus dem Nachlass seines Vaters Hildebrand Gurlitt stammen, einem Kunsthändler, der mit den Nationalsozialisten Geschäfte machte. Erst eineinhalb Jahre später gelangt der Sachverhalt an die Öffentlichkeit. Eine „Taskforce Schwabinger Kunstfund“ übernimmt die Sichtung der Sammlung, da in ihr Fälle von Raubkunst vermutet werden. Anfang 2014 wird auch bekannt, dass der Sammler Gurlitt in seinem Salzburger Haus weitere Bilder namhafter Künstler gehortet hat.

Im Mai 2014 stirbt Cornelius Gurlitt im Alter von 81 Jahren. Seine Sammlung hat er dem Kunstmuseum Bern vermacht. Eine Cousine Gurlitts kündigt an, das Testament anzufechten, hat letztlich aber keinen Erfolg. 2017 werden Werke aus der Sammlung in zwei großen Ausstellungen in Bern und in Bonn gezeigt. Die inzwischen formal abgeschlossene Recherche nach der Herkunft der Sammlung hat lediglich bei 14 Kunstwerken klare Hinweise erbracht, dass es sich um Raubkunst handelt.

