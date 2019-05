vor 22 Min.

Kaufhäuser und Kirchen

Der Stararchitekt John Pawson ist 70

Der britische Stararchitekt John Pawson wird am heutigen Montag 70 Jahre alt. Als Autodidakt, der Schule und Studium abbrach, ist er keiner gängigen Richtung zuzuordnen. Sein Stil wird geprägt von starker Reduzierung der Bauformen und einer klaren, hellen Lichtführung. Seine Merkmale sind Schlichtheit, Klarheit sowie Harmonie von Proportion, Licht und Material.

Zu Pawsons wichtigsten Werken der 90er Jahre zählen die Calvin-Klein-Stores in New York, Tokio, Seoul und Paris sowie Privathäuser in England (Tilty Barn, Pawson House). Ein Großprojekt war auch die Gestaltung des Londoner Designmuseums im Stadtteil Kensington.

Seit dem Neubau eines Trappistenklosters im westböhmischen Novy Dvur (1999-2004) gehört auch die Neugestaltung von Kirchenbauten zu Pawsons Repertoire: etwa die der Abteien von Sept-Fons/Frankreich (2005) und von Pannonhalma/Ungarn (2008 – 2012) sowie – mit überragender lichter Wirkung – die der mittelalterlichen Moritzkirche in Augsburg (2011– 2013). Das Gotteshaus zeigt nun eine ganz neue Strahlkraft.

Geboren 1949 in Halifax in der Grafschaft Yorkshire, sollte Pawson eigentlich den väterlichen Textilbetrieb in der Grafschaft übernehmen. Er brach aber die Schule ab und unternahm längere Reisen durch die Welt, auf denen sein Interesse am Buddhismus geweckt wurde. Dieser blieb für ihn eine wichtige Quelle der Inspiration, ebenso wie die japanische Kultur und die Architektur des Zisterzienserordens.

Pawson lebte und arbeitete mehrere Jahre in Japan. Er entwarf Designereinrichtungen für einen der Flughäfen Hongkongs und ließ sich schließlich mit seinem gut gehenden Architekturbüro in London nieder. Zu seinen jüngsten Aufträgen gehört die Inneneinrichtung des Münchner Luxuskaufhauses Oberpollinger.(kna)

