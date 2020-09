27.09.2020

Kein Ausweg, nirgends

Vier Schauspieler, ein Dutzend Figuren: Eine erodierende Gesellschaft in „Nacht ohne Sterne“

Von Stefan Dosch

Zwölf Personen zählt Bernhard Studlars Stück „Nacht ohne Sterne“. Aber nur vier Schauspieler bestreiten den Abend in der Brechtbühne im ehemaligen Augsburger Gaswerk. Die Corona-Abstandsvorschriften lassen dem Ensemble des Staatstheaters bei den gegebenen Bühnendimensionen keine Wahl. So wird die Inszenierung zur Herausforderung für alle Beteiligten, insbesondere für die Schauspieler, die allesamt mehrere Rollen zu bewältigen haben.

Das Stück des Wiener Autors Studlar entwirft eine dystopische Welt, die nicht genau verortet ist und somit überall angesiedelt sein könnte, ganz besonders wohl in den Industrienationen. Hier leben Individuen, denen der große Sinnzusammenhang abhanden gekommen ist, die unter einer diffusen Überforderung leiden und dabei (oder deswegen) gnadenlos selbstbezogen sind. Und die doch Erlösungssehnsucht treibt, der Wunsch, dem allseits grassierenden Zynismus zu entkommen. Ein Zwiespalt, aus dem keiner einen Ausweg findet, weshalb sich der Druck in Protest entlädt – Stück wie Inszenierung legen nahe, dass hinter der Spielebene die Straßen voller Demonstranten sind – oder gleich in Aggression gegenüber dem Nächstbesten, sei es in verbaler, sei es in physischer Form. Studlar versteht seine Figuren dabei als Typen, als Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, und so treten auf eine Mutter, ein Vater, eine Kindergärtnerin, ein Barmann … Und ein alter Bekannter, der Tod, ist auch dabei.

In knappen Szenen und in paarweisen, dem Prinzip des Reigens folgenden Begegnungen entfaltet sich die jeweils individuelle Unbehaustheit der Figuren. Mal mehr, mal weniger eindrücklich. Manch reibungsintensives Zusammentreffen ist scharf beobachtet. Gleich zu Beginn etwa der Dialog der gestressten, in prekärem Milieu verwurzelten Mutter mit der aus anderen Gründen nicht weniger gestressten Kindergärtnerin. An anderer Stelle, vor allem gegen Ende des Stücks, wird Studlar simpel brachial, so wenn der Barmann zum traumatisiert-larmoyanten US-Marine mutiert. Oder der Autor vergaloppiert sich im Bestreben nach Überhöhung seines erodierenden Gesellschaftsbildes, indem er die Freiheitsstatue Bedeutungsschwangeres von sich geben lässt.

Regisseur Sebastian Schug zwängt seine vier Darsteller in nach vorne offene Metallkuben mit minimalem Bewegungsspielraum – ein schlagendes Bild für die innere Abkapselung der Figuren, zugleich, auf funktionaler Ebene, zweckdienlicher Corona-Schutz. Dazu entwirft Bühnenbildner Jan Freese ein stimmiges „Nature morte“-Stillleben, indem er den Kuben eine kleine Deponie voll unbrauchbar gewordenen Wohlstandsmülls vorbaut. Den vier Darstellern liegen nicht alle ihre Rollen gleichermaßen. Konturscharf entwirft Natalie Hünig Krankenschwester und Krebspatientin, eher blass dagegen ihr Vater. Nadine Quittner gelingt die flattrige Mutter am besten, während Thomas Prazaks Kredithai wenig Schurkenstatur entfaltet, als halbverbluteter Intensivpatient aber zu Ecce-homo-Größe aufläuft. Die Beiläufigkeit, in die Pascal Riedel die Erscheinung des Todes kleidet, ist im Ansatz gut, bedürfte aber in Anbetracht des Rollengewichts ein wenig mehr Akzentuierung. In der Summe jedoch ist „Nacht ohne Sterne“ eine lohnenswerte Produktion, der zur Premiere vorschriftsbedingt leider nur 50 Besucher applaudieren konnten.

am 9. und 10. Oktober

