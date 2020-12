vor 16 Min.

Kino-Klassiker: Francis Ford Coppola lässt den Paten neu aufleben

Die Regie-Legende Coppola verspricht mit einem neu geschnittenen dritten Teils des Paten ein neues Seherlebnis: Was bringt die neue „Godfather“-Fassung?

Von Martin Schwickert

Francis Ford Coppolas Trilogie „Der Pate“ gehört zu den Meilensteinen der Filmgeschichte. Nun bringt der 81-jährige Regisseur mit „Der Pate, Epilog: Der Tod von Michael Corleone“ eine neue Schnittfassung des letzten Teils seiner Mafia-Saga heraus. Wurden die beiden ersten Teile 1972 und 1974 frenetisch gefeiert, fielen die Kritiken beim Start von „Der Pate 3“ weitaus weniger wohlwollend aus. Die Erwartungshaltung war übermächtig und die Vorstellungen von Regisseur und Filmstudio grundverschieden gewesen. Während Paramount damals eine mögliche Weiterführung des Franchise im Auge hatte, wollten Coppola und Autor Mario Puzo einen tragischen Epilog auf die Leinwand bringen.

Francis Ford Coppola bei den Dreharbeiten zum dritten Teil der Paten-Trilogie mit seinem Hauptdarsteller Al Pacino im Gespräch. Bild: Paramount Pictures

Ein ganz neues Seherlebnis verspricht Coppola nun mit der neuen Fassung, aber das Endergebnis kann auch diesmal mit der Erwartungshaltung nicht mithalten. Zwar wurden Bild und Sound auf den modernen Standard gebracht, die Angelegenheit von 169 auf 159 Filmminuten gestrafft, aber die wirklichen Veränderungen betreffen nur Anfang und Schluss. Die neue Schnittfassung beginnt gleich mit den Geschäftsverhandlungen zwischen Michael Corleone und dem Erzbischof Gilday, in denen ein millionenschwerer Immobiliendeal mit dem Vatikan ausgehandelt wird. „In dieser Welt ist die Macht des Geldes anscheinend noch viel größer als die Macht der Vergebung“, sagt der Geistliche zu dem Mafiaboss, der mit dem Geschäft sein Unternehmen in die Legalität führen will.

"Der Pate": Die Schnittveränderungen unterstreichen die Intention von Coppola und Puzo

Mit dieser Szene, die in der alten Schnittfassung erst in Minute 39 eingespielt wurde, ist gleich von Beginn an klar, dass es dem Paten auch hier nur um geschäftliche Vorteile geht. Gleichzeitig wird mit den Mächten Geld und Vergebung auch das Leitmotiv des Filmes gesetzt, in dem der ausstiegswillige Gangsterboss mit seinen Schuldgefühlen ringt. Hierzu passt die veränderte Schlusswendung, die den hochbetagten Paten nicht durch eine Sterbeszene erlöst, sondern ihn einsam und lebendig im Hof eines sizilianischen Gehöfts seinen Seelenqualen überlässt.

Sicherlich unterstreichen diese beiden Schnittveränderungen die Intention von Coppola und Puzo, aber eine wirklich grundlegende Neuausrichtung stellen sie nicht dar. All das konnte auch ohne große Interpretationsmühen aus der alten Fassung herausgelesen werden. Anders als Coppolas brillanter Directors Cut von „Apokalypse Now“, der immerhin 49 Minuten herausgeschnittenes Material neu einfügte und ein neues Kinoerlebnis generierte, ist diese Neufassung nur eine filmhistorische Fußnote für notorische „Godfather“-Fans.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen